Inmigrantes indocumentados en EE.UU.: ¿De dónde provienen y dónde residen?

Tras el anuncio de Donald Trump de deportar a los migrantes ilegales en los Estados Unidos, en la mayor deportación de la historia, permite preguntarnos de dónde provienen estas personas, dónde residen y también cuántos son peruanos.

La población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos aumentó a 11,0 millones en 2022, según nuevas estimaciones del Pew Research Center basadas en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022.

El aumento de 10,5 millones en 2021 revirtió una tendencia descendente de largo plazo de 2007 a 2019. Este es el primer aumento sostenido de la población de inmigrantes no autorizados desde el período de 2005 a 2007.

De acuerdo a la data de Pew Research Center, estos datos son claves sobre la población migrante:

El número de inmigrantes no autorizados procedentes de México se redujo a 4,0 millones en 2022 desde un pico de 6,9 ​​millones en 2007. México ha sido durante mucho tiempo , y sigue siendo, el país de nacimiento más común para los inmigrantes no autorizados.

Entre 2019 y 2022, la población de inmigrantes no autorizados de casi todas las regiones del mundo aumentó. El Caribe, Sudamérica, Asia, Europa y África subsahariana experimentaron aumentos.

La población de inmigrantes no autorizados aumentó en seis estados entre 2019 y 2022: Florida, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. Solo California registró una disminución.

En 2022, unos 8,3 millones de trabajadores estadounidenses eran inmigrantes no autorizados, lo que supone un aumento respecto de los 7,4 millones de 2019. La cifra de 2022 es esencialmente la misma que los máximos anteriores de 2008 y 2011.

Composición de la población inmigrante de Estados Unidos

Los inmigrantes no autorizados representan el 23% de la población estadounidense nacida en el extranjero en 2022.

Los mexicanos representan el grupo más grande.

Los 4,0 millones de inmigrantes no autorizados de México que vivían en Estados Unidos en 2022 fue la cifra más baja desde la década de 1990. En 2022, México representó el 37% de los inmigrantes no autorizados del país.

El albergue Flamingos, el primer centro de atención para la comunidad deportada mexicana tras los decretos de Estados Unidos, se encuentra 100% listo para recibir a los migrantes, informó Mario Delgado, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, quién presentó el recinto en Baja California.

“Esto forma parte de la estrategia de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “México Te Abraza”, y es para recibir a todos los compatriotas que podrían ser repatriados de los Estados Unidos”, comentó el funcionario federal al semanario Zeta.

Después de México, los países con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en EE. UU. en 2022 fueron:

El Salvador (750.000)

India (725.000)

Guatemala (675.000)

Honduras (525.000)

El Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos suman 1,9 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, es decir, alrededor del 18% del total.

Otros países de origen

En 2022, Venezuela fue el país de nacimiento de 270.000 inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. Esta población había experimentado un crecimiento particularmente rápido, de 55.000 en 2007 a 130.000 en 2017.

Otros países con grandes cantidades de inmigrantes no autorizados también han experimentado aumentos en los últimos años. Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, India y los países que conforman la ex Unión Soviética experimentaron un crecimiento entre 2019 y 2022.

Sin embargo, otros países con importantes poblaciones de inmigrantes no autorizados no mostraron cambios, en particular China, la República Dominicana y Filipinas.

¿En qué estados residen los inmigrantes no autorizados?

La población de inmigrantes no autorizados de la mayoría de los estados de EE. UU. se mantuvo estable entre 2019 y 2022. Sin embargo, seis estados mostraron un crecimiento significativo:

Florida (+400.000)

Texas (+85.000)

Nueva York (+70.000)

Nueva Jersey (+55.000)

Massachusetts (+50.000)

Maryland (+40.000)

California (-120.000) es el único estado cuya población de inmigrantes no autorizados disminuyó.

Estados con más inmigrantes no autorizados

Los seis estados con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en 2022 fueron:

California (1,8 millones)

Texas (1,6 millones)

Florida (1,2 millones)

Nueva York (650.000)

Nueva Jersey (475.000)

Illinois (400.000)

Estos estados han tenido consistentemente la mayor cantidad de inmigrantes no autorizados desde al menos 1980. Sin embargo, en 2007, California tenía 1,2 millones más de inmigrantes no autorizados que Texas.

LOS PERUANOS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que hasta el 2020 un total de 435,868 peruanos salieron hacia Estados Unidos, como informó Perú21.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, al cierre de 2024, el 30.4% de peruanos que han emigrado lo hicieron a Estados Unidos.

El antropólogo y especialista en migración Teófilo Altamirano dijo a Perú21 que la migración de peruanos a Estados Unidos comenzó en los años 60 y 70, y que la mayor cantidad de connacionales están ubicados en Patterson (Nueva York).

El experto dijo a este diario que, de acuerdo con cifras de los consulados peruanos en Estados Unidos, entre 300,000 y 400,000 compatriotas se encuentran como migrantes ilegales; es decir, no tienen papeles y están en proceso de regularización.

DATO:

Menos del 4% de los indocumentados tienen antecedentes criminales y casi 8 de cada 10 llevan más de cinco años viviendo en Estados Unidos.