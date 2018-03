Inglaterra: Biografía no autorizada del príncipe Carlos lo señala como adicto al lujo y maniático [FOTOS]

Una biografía no autorizada sobre el príncipe Carlos de Inglaterra ha remecido toda la sociedad inglesa, dado que esta publicación ha dejado al descubierto las extravagancias del hijo de la reina Isabel II , como también la mala relación con Kate Middleton, esposa de su hijo Guillermo.

El título del libro es ' Rebel Prince: The Power, Passión and Defiance of Prince Charles' (Principe rebelde: el poder, la pasión y lo desafiente de Carlos), el cual fue publicado por el periodista Tom Bower y salió hoy a la venta en el Reino Unido .

Daily Mail, pudo acceder a un ejemplar, ya que algunos de estos están siendo confiscados por la Policía y las autoridades tratan de que no se difunda información respecto a la corona.

En la primera parte, se describe el comportamiento de Carlos cuando viajaba a otro lugar, así sea lejano. " El camión llevaba las habitaciones de Carlos y su esposa. Hasta llevaban el papel higiénico o el asiento del inodoro", se lee en la primera parte del libro.

Según Bower, el príncipe Carlos no se lleva bien con su hijo Guillermo dado que Kate Middleton nunca le cayó bien. "Cuando se casaron, lo más probable, era que nadie lo reconociera y pasaran desapercibidos", contó el autor sobre la envidia del príncipe por su hijo.

Respecto a la relación posterior a la muerte de Diana, el autor asegura que la reina Isabel II nunca aceptó el matrimonio de su hijo con su nueva novia, Camila, pues asegura que es una mujer malvada, astuta y amante.

Si deseas leer el libro, por el momento, todavía no podrás hacerlo dado que solo se han impreso una cantidad limitada para Inglaterra. Pero estamos seguros que en los próximos meses, lo tendremos en las principales librerías del Perú.