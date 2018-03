Informe.21: Nicolás Maduro y los candidatos en carrera por la Presidencia de Venezuela

En 2019 se cumplirán 20 años desde que el chavismo gobierna en Venezuela . Dicho año será también el inicio de un nuevo periodo de gobierno que resultará de elecciones cuestionadas por su convocatoria anticipada, por las condiciones en las que se realiza y por la falta de candidatos que representen una alternativa para hacer frente a la postulación de Nicolás Maduro , quien aspira a la reelección.

En efecto, cuatro candidatos a la Presidencia de Venezuela tienen vínculos con el chavismo: Reinaldo Quijada, Francisco Visconti, el pastor Luis Ratti y Henri Falcón. Si bien se han manifestado en contra del régimen de Maduro, todos ellos han sido aliados del difunto ex presidente Hugo Chávez. Esta relación podría alejar el voto de opositores por representar la continuidad de un gobierno al que se responsabiliza de la actual crisis económica, política y humanitaria que afecta al país.

Por otro lado, está Javier Bertucci, quien asegura ser “la luz en las tinieblas” y cuya postulación, según manifestó, fue una decisión tomada “junto al espíritu santo”. El pastor evangélico ha sido blanco de críticas por estar involucrado en el caso de los ‘Panama Papers’ y acusaciones por delitos de asociación ilícita para delinquir, contrabando, entre otros. Estos hechos podrían jugarle en contra durante la campaña presidencial.

Los Candidatos. (Perú21) Los Candidatos. (Perú21)

SIN CANDIDATO DE LA MUD



La gran ausente en las elecciones es la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acordó no presentar candidato. Paulina Facchin, representante de la coalición opositora en Perú, señaló a este medio que esta decisión se debe a que el chavismo está convocando a un proceso fraudulento.

Entre las razones citadas por Facchin están la insuficiencia de garantías electorales, como la falta de observadores internacionales, la no objetividad del Consejo Nacional Electoral, la dificultad de acceso a centros electorales para emitir el voto, el impedimento de sufragio a millones de venezolanos fuera del país, la convocatoria anticipada a elecciones y que los candidatos con mayores posibilidades de ganar, como Henrique Capriles o Leopoldo López, se encuentran inhabilitados o presos.

La postulación de Henri Falcón, miembro de un partido de la MUD y quien lidera una encuesta con el 24%, llamó la atención por no respetar la decisión en bloque de no presentarse a las elecciones. Facchin subraya que Falcón “es chavista” y que incluso si ganara los comicios, la coalición no reconocerá esos resultados.

Además, agrega que la presencia de varios candidatos con vínculos con el chavismo muestra que estamos ante una elección de “chavistas para chavistas”. “No es la primera vez que ha ocurrido algo similar. En las elecciones de 2000, el candidato Francisco Arias Cárdenas hizo un show de que se peleaba con Chávez. Pero al final, pierde y celebra, y luego le dieron cargos en su gobierno”, comenta Facchin.

Este es el complicado panorama electoral en Venezuela. Un país que parece no tener la posibilidad de elegir una alternativa que lo saque de la crisis.

DATOS



- En las elecciones presidenciales de 2013, se presentaron también seis candidatos. A excepción de Nicolás Maduro, ninguno de ellos postula para los comicios de este año. El opositor Henrique Capriles, quien fue el segundo más votado, fue inhabilitado por el chavismo para volver a postular.



- Según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Henri Falcón contaría con el 24% de las preferencias, mientras que Maduro solo tendría el 18% de los votos.



- El Consejo Nacional Electoral ha convocado para estos comicios a 20’482,113 electores.



- Según el ente electoral, solo 107,284 venezolanos se encuentran habilitados de emitir su voto en el extranjero. Empero, la encuestadora Delphos señala que la cifra de venezolanos en el exterior sería entre 1.5 y 2 millones. La encuestadora Datanálisis señala que Nicolás Maduro cuenta con el 75% de desaprobación.



- El 29% de venezolanos ha expresado que votará en las elecciones según la consultora Meganálisis.