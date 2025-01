Influencer es condenado a 22 años de cárcel por tentativa de feminicidio: Esta es la historia (IMÁGENES SENSIBLES)

'Fofo' Márquez, un conocido y exitoso influencer de México, golpeó salvajemente a una mujer tras una discusión en un estacionamiento. El joven actuó con desmedida violencia y ahora enfrenta una condena por tentativa de feminicidio que podría terminar en 22 años de cárcel.

El próximo 29 de enero, el creador de contenidos recibirá una sentencia definitiva que contempla hasta los 46 años de cárcel. El hecho ocurrió en febrero de 2024 y el video de su salvaje agresión se ha viralizado en redes sociales en diversas partes del mundo.

La mujer, víctima de 'Fofo', rozó casualmente el espejo del auto del influencer. Esto fue suficiente para que el joven respondiera violentamente.

Rodolfo 'Fofo' Márquez era considerado una celebridad en Internet, donde se ufanaba -hoy no se sabe si es verdad o mentira- de ser amigo de los hijos del empresario multimillonario Carlos Slim. Presumía de una vida de lujos y solía comentar que tuvo un tiburón blanco en la pecera de su cuarto. Para este personaje, tener actividad en las redes sociales era un pasatiempo, no una forma de hacer dinero, pues decía tenerlo y en exceso.

“Ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto y superficial, pero lo que hago es decir la verdad: yo la rompí, ustedes nunca lo lograron, gano más que sus papás, tengo sexo mínimo tres veces a la semana”, se jactaba el joven de 27 años. Hasta que su suerte cambió.

IMÁGENES SENSIBLES

Tras la lectura de la primera sentencia, la víctima identificada como Edith Márquez dijo: "Agradecida porque se hizo justicia".

Imagen Edith Márquez contó lo vivido. Foto: Captura de video.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, Márquez contó que quedó en shock al ser atacada por el influencer y reconoció que gracias a algunas personas que estaban en el estacionamiento dejó de ser golpeada.

"Yo no le daba credibilidad a lo que estaba pasando. ¿Por qué pasó?", relató la víctima que durante la agresión sintió que el creador de contenido la golpearía hasta matarla.

En audiencias previas, el acusado intentó justificar sus acciones y solicitó clemencia al tribunal. “Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido, su señoría, que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático”.

Márquez “practicaba boxeo recreativo", según la Policía de México. En sus redes sociales, empleaba un discurso machista y egocentrista. Se creía el centro del mundo.

Los golpes que propinó a la víctima causaron que esta cayera en la cinta asfáltica al momento de que circulaban vehículos, lo que además la puso en riesgo de ser atropellada.

'Fofo' llegó a pedir disculpas. “Quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la señora Edith y a todas las mujeres de México (...). Que esto sirva de ejemplo para los jóvenes del país para que no se repita el daño”.

Pero Márquez consideró que el atacante no estaba arrepentido y decidió continuar con el proceso. En algún momento, Edith pensó en no denunciar el hecho, pero su familia -su esposo y sus dos hijos de la misma edad del influencer- la convenció de que este acto no podía quedar impune.

La madre de 'Fofo' ha pedido clemencia.

En días previos al inicio de la audiencia, el hermano menor de 'Fofo', Rodrigo Márquez salió en defensa del caso y por medio de TikTok argumentó que el proceso legal no fue manejado adecuadamente, según El Universal de México.

Rodrigo explicó en el clip que su deber era exigir justicia para que 'Fofo' solo fuera juzgado por lesiones, no por tentativa de feminicidio. Incluso, llegó a invitar a los internautas a unirse en una manifestación para exigir justicia. Pero no encontró eco.



