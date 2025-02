Influencer 'EPA COLOMBIA' da primera entrevista desde la cárcel (VIDEO)

'Epa Colombia', la influencer colombiana que fue condenada a 5 años y dos meses de prisión por daño en bien ajeno agravado e instigación con fines terroristas por vandalizar una estación del TransMilenio -el servico de transporte público de Bogotá- ofreció su primera entrevista desde la cárcel.

Daneidy Barrera Rojas, se encuentra en la prisión El Buen Pastor, en Bogotá. Desde este lugar ofreció su primera entrevista a Noticia Caracol y señaló que su caso es una injusticia.

"Yo me resocialicé", declaró la conocida influencer, tras explicar detalles de lo ocurrido en noviembre de 2019 cuando se sumó a una movilización ciudadana.

'Epa Colombia' cuestionó que se haya incluido en su condena los fines de terrorismo. Según dijo, su error fue grabar un video de lo ocurrido, pero subrayó que desde el primer momento se dio cuenta de la falta y se acercó a las autoridades.

"Es desproporcionado. Yo pagué cuando me hicieron pagar", afirmó Barreda, quien llamó la atención sobre su cambio de conducta después de los hechos. La colombiana -que es madre de una niña- pidió tener en cuenta que creó una empresa, ofreció trabajo y jamás se escondió.

“Yo llevo desde el 2019 con este caso y estamos en 2025. En total, llevo años tratando de salir de este problema el cual tenía arreglo, porque yo no maté a nadie y no violé a nadie. Me quitaron las redes sociales cinco años antes de mi condena”, afirmó.

La influencer no pierde la esperanza de recuperar la libertad, por lo que está buscando un nuevo abogado. "Creo que he tenido una mala defensa y por eso estoy aquí”, acotó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: