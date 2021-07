La influencer cubana Dina Stars brindaba una entrevista al programa ‘Todo es Mentira’, del canal español Cuatro, sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel cuando fue apresada ante la sorpresa de los periodistas.

“Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, alcanzó a decir la estrella de redes sociales. Tras ello, la conductora del programa consultó si la iban a detener, a lo que Dina contestó que no lo sabía y que solo le dijeron que los acompañara.

“¿Vas tú sola?”, volvieron a preguntar y ella respondió que sus amigos “irán detrás. Me tengo que ir”.

La entrevistadora le pidió a una amiga de Dina Stars, que se quedó en la entrevista, que escuchara lo que sucedía fuera de la casa de la influencer.

Antes de la entrevista

Dina Stars contó, momentos antes de brindar la entrevista, que “personas del Ministerio del Interior que en su momento me citaron para ‘reunirnos’. Les dije que no, me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue la citación, asistiré con la cabeza en alto, no tengo nada que ocultar. Los mantengo al tanto”.

Además, resaltó que ella no iba a participar en la concentración del Capitolio a las 2 PM y “no estoy convocando a una manifestación, no a la violencia”.

ME ACABAN DE LLAMAR POR TELÉFONO PERSONAS DEL MININT QUE EN SU MOMENTO ME CITARON PARA “REUNIRNOS” LE DIJE QUE NO, ME DIJERON QUE ME IBAN A HACER UNA CITACIÓN LEGAL. EN CUANTO ME LLEGUE LA CITACIÓN ASISTIRÉ CON LA CABEZA EN ALTO, NO TENGO NADA QUE OCULTAR. LOS MANTENGO AL TANTO — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 13, 2021

