Noelia Avalle es una joven influencer argentina, con más de 26 mil seguidores en su red social de Instagram, que el pasado 13 de febrero expuso a un sujeto que se encuentra acosándola desde hace unas semanas.

Todo empezó cuando el publicó una fotografía tierna de su gatita de pelaje gris y en medio de todos los mensajes afectuosos encontró el de un hombre llamado Víctor F. que se percató que en el collar del minino se encontraba el número telefónico de la joven como contacto si es que su mascota se perdía.

A raíz de esa fotografía, el hombre empezó a escribirle a cada momento y enviarle fotos obscenas. Luego llegaron las amenazas.

“Hoy cuando salgas te voy a estar esperando”, y otros mensajes más fuertes que los anteriores empezaron a llenar la pantalla de su celular.

Pese a que lo bloqueó en reiteradas oportunidades, el sujeto actualizaba su número todas las veces. Además de acosarla por su número de trabajo, también le escribía a su cuenta de Instagram desde varios perfiles falsos.

Una foto de una jeringa, un polvo blanco y unas pastillas acompañaban el siguiente texto: “Te prepare este coctel para vos”. “Yo sé dónde paras, tengo tu ubicación, todo tengo. No te mudes, no te vayas del país porque te voy a encontrar”, continuó.

El 14 de febrero, Noelia llegó a la Comisaría de Quilmes para poner una denuncia contra su acosador. Llevó de prueba las capturas de los mensajes que recibía y todo el contenido que el sujeto le hacía llegar.

“No paro de recibir mensajes y amenazas, vivo atormentada y desolada”, le informó a los efectivos que le tomaron la denuncia.

Horas después de la denuncia, volvió a recibir otro mensaje más aterrador: “Me encantó esa gatita (por Noelia). Ya sé dónde está. La tengo vigilada. Ahora me la voy a llevar lejos y nadie más la verá. Será mi esclava por unos meses y cuando la interrogue también voy a dar con vos”.

Captura: Instagram de la influencer

Hasta el momento, las amenazas no han cesado y cada vez son peores. Esta vez recibió una por parte de una mujer que asegura ser la hermana del sujeto: “Él no tiene armas ni cuchillos. ¿Alguna vez lo viste con algo de eso?. Tuviste relaciones con él y después te haces la víctima. Decí que estuviste con él, no te hagas. P***. Las vas a pagar. Chau”.

A casi un mes de iniciado el acoso, Noelia perdió su trabajo y vive sumergida en el miedo. Ella espera que las autoridades logren dar con el paradero de su acosador pues cuentan con las pruebas suficientes para realizar una captura.

