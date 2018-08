Increíble. Un niño, de tan solo 2 años, fuma aproximadamente dos paquetes de cigarrillos por día. Rapi Ananda Pamungkas, quien vive con su madre en Sukabumi, en Java, Indonesia, empezó fumando colillas de cigarrillo y así se volvió adicto.

Ante la mirada de su familia, el pequeño toma un cigarrillo y pide que se lo prendan. En su peor momento, llegó el niño llegó a fumar hasta 40 cigarros por día.

Maryati, madre de Rapi Ananda Pamungkas, señaló que trató de hacerlo dejar el tabaco, pero cuando el niño comienza con sus berrinches sólo puede calmarlo dándole cigarrillos.

Tras la difusión de fotos y videos, el caso generó indignación de las autoridades de dicho país y de miles de cibernautas, quienes reclaman por la falta de cuidado por parte de Maryati.

"El Departamento de Salud me dijo que esto no puede seguir, pero ¿cómo puedo cambiar lo que le gusta? Cuando me voy a trabajar él camina solo y los encuentra en la calle. El otro día, tuvo una fiebre extraña. Su cuerpo se calentaba y luego se enfriaba. Nunca le había pasado", aseveró la madre al Daily Mail.

La salud de Rapi Ananda Pamungkas ya viene sufriendo las consecuencias de su excesivo consumo de tabaco y las secuelas en el cerebro pueden ser permanentes.