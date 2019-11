Intentó acabar con un círculo de violencia y casi le cuesta la vida. La experimentada luchadora belga de MMA, Cindy Dandois, fue víctima de un brutal ataque por parte de su exnovio afuera de su vivienda.

La mujer, de 35 años, fue agredida en el rostro con un juego de llaves en medio de una violenta pelea porque ella no quería retomar la relación. Las graves heridas en su rostro la desfiguraron, dejándole siete puntos y la nariz rota.

"Me amenazaba todo el tiempo, pero nunca tomé sus amenazas en serio”, declaró a un periódico belga, donde también precisó que era víctima de celos injustificados por parte de su expareja.

Dandois, madre de cuatro hijos, contó que no estaba preparada para el ataque que sufrió y que intentó defenderse como pudo utilizando su experiencia en el ring. “No me gusta pelear fuera del ring (...) No soy un luchadora callejera... Si no ves venir un ataque, es difícil evitarlo por completo. Me defendí, por supuesto, para evitar cosas peores”, dijo.

Dandois, quien se destacó en la UFC, está intentando retomar su carrera pero todavía se encuentra recuperándose de las graves lesiones que le dejó el sujeto.

“No es tu batalla; la batalla es la del Señor. Él es tu defensor. Él es tu defensor, tu sanador, tu proveedor, tu creador de camino. La bendición en tu vida va a cancelar el mal”, escribió en su cuenta de Facebook recientemente, mostrando cómo se recupera de la grave lesión que le dejó su agresor.