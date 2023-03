“Si Beyonce trabajara en Burger King, igual se casaría con Jay-Z. Pero si Jay-Z trabajara en Burger King, pues bueno…(risas). Pero esto no es una crítica a Jay-Z. No necesito que otro rapero se enoje conmigo...”.

Así Chris Rock ingresaba el sábado a la parte más esperada de su monólogo titulado Selective Outrage (Indignación selectiva). Los más de dos mil asistentes al Hippodrome Theatre de Baltimore sabían que el momento había llegado. Luego de poco más de cincuenta minutos de bromas y reflexiones sobre temas como el aborto, el racismo (con mención Meghan Markle incluida), la belleza, el nacionalismo y otros puntos más, por fin el comediante hablaría directamente del episodio que lo marcó un año antes. Aquel que ocurrió en plena ceremonia de los Óscar, cuando su amigo Will Smith -actor y rapero- se subió al escenario para propinarle una cachetada como respuesta a una polémica broma en contra de Jada Pinkett Smith, esposa del artista.

Agresión tuvo eco en todo el mundo.





Lo sabía también Netflix, que decidió transmitir la presentación de Rock en vivo. Nunca antes la plataforma había hecho algo similar.

Chris Rock explicó a qué llama “indignación selectiva”, concepto que le da nombre a su espectáculo. Para el humorista, se trata de la incoherencia que se puede tener al dirigir la ira solo con ciertas personas. El título es una acusación directa a Will, a quien Chris señaló de haberse indignado por sus palabras, pero no por las acciones de –según el humorista– la verdadera persona quien lo atacó: su esposa.

“Will Smith practica la indignación selectiva. Indignación porque todo el mundo sabe qué coño ha pasado. Todo el mundo sabe que yo no tengo nada que ver con esa mier**. No tuve ningún lío”, dice el artista, rechazando un supuesto affaire con Jada.

El show fue emitido en directo. De forma paralela fue subido a la plataforma.

Pero su dardo más duro, tanto para Will como para Jada, fue el recuerdo de la infidelidad de la actriz, que ella misma admitió años atrás en un programa frente a su esposo. Se trató de un amorío con August Alsina, amigo de su hijo, que por aquel entonces tenía 23. “Normalmente, no hablaría de estas cosas, pero, por alguna razón, ellos contaron todo esto... en Internet. Creo que ella (Jada) le hizo más daño a él (Will) que él a mí”, dice Rock. “La gente se reía de él. ¿Y a quién pegó? ¡A mí! A la persona que sabía que podía abofetear”, agrega.

Rock continúa tirando pullas a la pareja, pero cierra su show preguntando al público si saben por qué no respondió a la bofetada de Smith. “Porque tengo padres. ¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres? Que uno no debe pelearse delante de los blancos”, dice para luego tirar el micrófono e irse entre aplausos interminables.

El hecho rompió la buena relación entre ambos artistas. No se han vuelto a hablar.

Tras el monólogo, fuentes cercanas a Jada han mencionado que Chris está obsesionada con ella. Desde el lado de Will -vetado de los Óscars por 10 años-, no ha habido pronunciamientos más allá de amigos del actor, que han resaltado que él se encuentra un poco “avergonzado y herido” aunque han recalcado que ya hace meses se disculpó con el humorista y que espera que pronto el problema quede superado.

Muchos rumores apuntaban a un affaire entre Jada y Chris.

Deberían hacerlo, dice la mayoría de seguidores de ambos artistas. También lo ha dicho la propia Jada, quien en junio durante su programa indicó que su “deseo es que estos dos hombres altamente inteligentes tengan la oportunidad de sanar, hablar y reconciliarse”. ¿Tras la presentación de Rock habrá cambiado de parecer?

