Transmitió su suicidio por Facebook tras enterarse que su expareja se casaría con otro hombre

Un joven de 22 años decidió suicidarse en la India luego de que se enterara que su expareja iba a casarse con otro hombre. La víctima respondía al nombre de Shyam Sikarwar y se ahorcó saltando de una silla en un templo religioso.

Las autoridades encontraron el cadáver colgando de una soga el sábado por la mañana. Lo que más atrajo la atención de ellos fue haber hallado, a pocos metros, un celular: Shyam Sikarwar había transmitido su suicidio mediante Facebook.

De acuerdo con información del India Today, varios de los amigos de él presenciaron el ahorcamiento pese a que este ya les había advertido sobre su mortal decisión. El video duró cerca de cuatro minutos y fue grabado en vivo.

Sikarwar, en la transmisión, subrayó que no culparan a nadie de su suicidio y estas fueron algunas de sus palabras que dijo antes de colocar su cuello rodeado de una soga:

"La extraño y no puedo vivir sin ella. No puedo soportar el hecho de que ella se case con otra persona. El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo".

La Policía del distrito de Agra (ciudad del estado de Uttar Pradesh en el norte de India) consignó que sufría de depresión y prosiguió con retirar el video de su perfil de Facebook y suspender su cuenta.