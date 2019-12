La India está conmocionada tras la violación grupal y el asesinato de una joven veterinaria. De acuerdo a la información de medios internacionales, cuatro hombres abusaron sexualmente de la víctima para posteriormente asesinarla y finalmente quemar su cuerpo con gasolina.

La mujer, de 26 años, fue engañada por cuatro sujetos, que primero pincharon las ruedas de su motocicleta y después, mientras fingían que le ayudarían a repararla, la llevaron a la fuerza a una habitación donde la violaron en grupo y luego asfixiaron.

Manifestaciones y agitados debates se realizaron en el Parlamento de dicho país reclamando el endurecimiento de las penas por violencia sexual.

“Pregunta, escucha y respeta”, “¿Qué parte del ‘NO’ no has entendido?”, “No hay sexo sin consentimiento”, son los textos de las pancartas usadas para las protestas en en el centro de Nueva Delhi.

Además, las manifestantes exigieron investigaciones “científicas y rápidas” de los casos de violencia sexual, y juicios “rápidos y justos” para los acusados, así señaló Poonam, la secretaria general de Pragatisheel Mahila Sangathan (Agrupación de Mujeres Progresistas, en hindi).

Las protesta tuvieron lugar también en otras ciudades de la India, como la oriental Calcuta o la meridional Hyderabad, donde la semana pasada ocurrió la violación en grupo y asesinato que desató esta ola de indignación en todo el país.

DEBATE EN EL CONGRESO

El parlamentario Revanth Reddy, representante del opositor Partido del Congreso en el estado de Telangana, del que Hyderabad es su capital, usó su cuenta de Twitter para reclamar que “cuelguen a los culpables cuanto antes”.

“Este tipo de gente (los violadores) necesitan ser presentados en público y linchados”, manifestó la parlamentaria y actriz Jaya Bachchan, del partido Samajwadi y esposa del icónico actor de Bollywood Amitabh Bachchan.

Bachchan y Reddy no fueron los únicos en pedir acciones contundentes y violentas contra los criminales. La parlamentaria Vijila Sathyanath, del regional AIADMK, se sumó a la causa.

“Las cuatro personas que cometieron este crimen deberían ser colgadas antes del 31 de diciembre”, dijo.