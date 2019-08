India reducirá toque de queda en Cachemira tras fiesta nacional de Independencia

Nueva Delhi. "No queremos ofrecer al enemigo estas herramientas de comunicación antes de que las cosas no se tranquilicen", declaró el gobernador Satya Pal Malik en una entrevista en el Times of India.

"Dentro de una semana o 10 días, todo irá bien y abriremos progresivamente las líneas de comunicación", agregó.

Cachemira se encuentra desde el 4 de agosto aislada, con las comunicaciones cortadas y las concentraciones prohibidas, tras el despliegue de decenas de miles de soldados indios en esta región del Himalaya, donde India ya contaba con medio millón de soldados.

Un día después, el gobierno indio anunció la revocación de la autonomía constitucional de Jammu y Cachemira (norte), una medida explosiva dirigida a dejar bajo control directo de Nueva Delhi esta región habitada mayoritariamente por musulmanes.

El martes, un portavoz del ministerio indio del Interior afirmó en Twitter el levantamiento "progresivo" de las restricciones impuestas en Jammu y Cachemira.

Según los habitantes, este bloqueo no pudo impedir una manifestación de unas 8.000 personas después de la oración del viernes, que fue dispersada por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades habían reducido las restricciones de forma temporal el domingo para permitir que la población preparara las celebraciones de la fiesta musulmana del Aída, que empezaron el lunes.

Pero nuevas medidas fueron impuestas tras las manifestaciones que congregaron a cientos de personas, según los habitantes.

El primer ministro pakistaní, Imran Khan, quien comparó el gobierno india a la Alemania nazi, debía pronunciar un discurso este miércoles en la asamblea legislativa en el Cachemira paquistaní.

India y Pakistán, dos potencias nucleares, se han enfrentado en dos guerras por ese territorio del Himalaya, dividido tras la independencia del imperio colonial británico en 1947.



Fuente: AFP