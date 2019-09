Es conocido que las cárceles de Estados Unidos son espacios sumamente seguros y no permiten intercambios ilícitos en su interior. Sin embargo, gran sorpresa ha causado la aparición de un dron al interior de un presidio en Ohio que deja un paquete conteniendo drogas y un celular a un interno de este reclusorio.

Este increíble hecho- que fue captado por las cámaras de seguridad de la penitenciaría- ocurrieron en el patio de la la cárcel de Euclid, en el condado de Cuyahoga. Según han informado las autoridades penitenciarias, se habría suscitado entre el 22 y el 25 de junio.

Las imágenes de las videocámaras muestran como un grupo de internos se encuentran reunidos en el patio del penal jugando ‘cornhole’, un tradicional pasatiempo norteamericano, cuando aparece en escena un interno con un traje naranja en las manos que observa constantemente hacia arriba.

Luego de algunos minutos, se puede ver como desde los aires cae un pequeño paquete de color negro que rápidamente es tapado con la tela naranja y retirada por el recluso, quien se retira del patio

Se conoció que, hasta el momento no se han presentado cargos adicionales contra el recluso, y la persona que operó el dron no ha sido identificada. No obstante se ha iniciado una investigación para conocer más detalles de este caso.