Por: Ignacio Fernández Podestá

Australia sufre desde el mes de septiembre una catastrófica crisis de incendios forestales, temperaturas récord de calor y una sequía que preocupa al planeta. El repentino inicio de la temporada de incendios en Australia deja ya 27 muertos y más de 2.000 casas destruidas.

El año que acaba de terminar significó el más cálido y seco que se vivió en el país, con el registro de la temperatura máxima media de 41,9°C en el mes de diciembre.

La peruana Jocelyn Núñez, quien vive en el oeste de Sídney desde hace 16 años, comentó a Perú21 que aunque los incendios en Australia ocurren anualmente, no pueden dejar de estar impresionados pues lo que está ocurriendo es una situación mayúscula nunca antes vista.

“En años anteriores, los incendios forestales comenzaban en enero. Es en esas fechas en que la temperatura normalmente sube, pero nunca se ha visto algo así, fuera de control”, contó la peruana que se estableció en la capital australiana el 2004 junto a su esposo, un ingeniero indio.

“Antes había un día de calor fuertísimo que llegaba a 40 grados C. de temperatura y al día siguiente bajaba todo y llovía. Había tormentas y me imagino que eso ayudaba de que no se provoquen los incendios”, indicó Núñez.

“Las personas están preocupadas porque no hay lluvias, los incendios continúan y siguen avanzando. Incluso, Sídney está en alerta ante la llegada de los incendios”, dijo la peruana natural de Lima y madre de tres niñas. Según el censo 2019 efectuado por la Oficina Nacional de Estadística de Australia (ABS, por sus siglas en inglés) son 12.110 los peruanos que residen en ese país (5200 son varones y 6910 mujeres).

Jocelyn contó que el humo de los incendios llegó a Sídney y afectó en mayor medida a los niños y personas mayores. “Durante varios días nos despertamos con todo el humo que venía de esas zonas. A pesar de que era de afuera, llegaban a Sídney por el viento. Los niños y los ancianos sufren mucho por la contaminación del aire”, detalló.

Localización de los incendios del sudeste de Australia al 14 de enero. (AFP)

Restricciones en su vida diaria

Jocelyn sostuvo que las autoridades australianas han hecho una serie de restricciones en el uso del agua y el fuego. “Tenemos restricciones de que no podemos usar grandes cantidades en ciertas horas. No podemos regar los jardines con mangueras y tenemos que hacerlo con baldes para controlar el uso”, apuntó.

“También está prohibido de hacer fuego. Incluso, cocinar afuera. (...) Está prohibido hacer eso (cocinar en la calle) para evitar que alguien pueda iniciar un fuego indeseado”, agregó.

Actualmente unos 2.500 bomberos vienen trabajando para controlar estos incendios, gran parte fuera de control, sobre todo en el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas. Por tal motivo, las autoridades disponen de planes de evacuación y de prevención para los ciudadanos, a pesar de las condiciones desfavorables que se han presentado.

“Si es que llegara a pasar acá dentro de la ciudad, la mayoría debería salir a otras ciudades. Me imagino a alojarse con amistades, familiares en otros lugares o a un hotel o refugio que puedan tener en otros lugares que estén a salvo”, lamenta.

Un bombero vigila un incendio controlado cerca de Bodalla en Australia. Imagen del 12 de enero de 2020. (Foto: AP)

Por otro lado, puntualizó en que existen personas que ocasionan estos incendios como supuestas medidas de "prevención". "Sí (son provocados). Hay gente que no sé qué tiene en la cabeza que inicia fuegos. Algunos dicen que es por prevención, que lo hacen para que no se esparzan las llamas, pero al no saber cómo se descontrola y se inicia un incendio más grande".

La policía de Australia detuvo a al menos 24 personas por provocar incendios. Aparte de ello, casi 50 fueron imputadas por realizar imprudencias como tirar las colillas de cigarro mal apagadas.

Donaciones Australia Incendios | Koalas