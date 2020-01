Los incendios en Australia parecen cobrar más fuerza cada día. Las llamas han causado más daño del que aparentan y apenas se empieza a ver sus desastrosas consecuencias. Se calcula que más de mil millones de animales han perdido la vida en medio de los incendios de los últimos días.

Si se camina por las carreteras de Isla Canguro se puede ver los cuerpos calcinados de miles de especies y a algunos buscando refugio. Incluso muchos lugares que eran considerados como hogar para estos seres se han convertido en cenizas.

Tal es el caso de el santuario ‘Wild2Free’, quien tenía a la cabeza a Rae Harvey. Este refugio fue fundado en 2003, y albergaba a los canguros que eran rescatados y los rehabilitaban para ser devueltos a la naturaleza.

Rae ha quedado devastada tras ver su esfuerzo de 16 años desvanecerse con el fuego. Ella fue evacuada por un vecino a Runnyford, mientras se producía un nuevo incendio.

“No pensé que íbamos a ser salvados, pensé que íbamos a quemarnos vivos. Cuando salíamos de la propiedad, el área en la que nos estábamos refugiando estaba en llamas”, manifestó la mujer.

Pero ella nunca imaginó lo que vería a su retorno. Cuando el incendió se marchó, Rae havery, retornó a su refugio de canguros y quedó en shock al ver que este lucía irreconocible. Todo estaba destruido, de los 100 animales que albergaban, solo sobrevivieron 22, los cuales tenían una notable deshidratación y presentaban quemaduras graves.

«Pensé que todos iban a estar muertos. Había mucho humo y fuego y no pensé que iban a estar vivos. No podemos tratar a nuestros animales porque no podemos obtener los medicamentos que necesitamos para sedarlos. Necesitamos acceso a equipos médicos que no podemos obtener sin recetas, es una zona de incendio donde los productos no están disponibles y los animales van a morir»,expresó entre lágrimas.