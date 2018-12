In memoriam 2018: Las grandes figuras que nos dejaron este 2018

KOFI ANNAN: PARTIÓ EL NOBEL DE LA PAZ



El mundo de la diplomacia perdió a una de sus figuras más relevantes y elegantes. Kofi Annan, el séptimo secretario general de las Naciones Unidas, falleció el 17 de agosto a los 80 años y será recordado por la visibilidad que dio a la ONU en los ámbitos político, diplomático y humanitario. También porque dejó un legado de trabajo en favor de los derechos humanos y la paz.

EL EX PRESIDENTE MÁS LONGEVO DE EE.UU. MURIÓ A LOS 94 AÑOS DANDO FIN A UNA GENERACIÓN DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE



Los estadounidenses no solo han lamentado el fallecimiento de un ex presidente, sino también la desaparición de un político de antaño. George H.W. Bush, quien gobernó Estados Unidos de 1989 a 1993, falleció el 1 de diciembre, a los 94 años de edad. Fue el 41° presidente de su país y ocho años después fue testigo de cómo su hijo, George W., se convertía en el mandatario 43. El ex presidente lideró el fin de la Guerra Fría, la primera guerra del Golfo y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. Tras retirarse de la vida pública, George Bush se centró en temas filantrópicos. Sus funerales consiguieron lo que nadie pudo hasta hoy: unir a todos los ex presidentes vivos de los Estados Unidos con el actual mandatario Donald Trump en una suerte de tregua.

STEPHEN HAWKING, LA LUZ QUE SE APAGÓ



El famoso físico, cosmólogo, astrónomo y matemático británico Stephen Hawking murió el 14 de marzo a los 76 años. Aunque una enfermedad lo dejó en silla de ruedas y paralizado, y dependía de otros y de la tecnología para prácticamente todo, su mente siempre brilló y publicó libros populares que exploran los misterios del universo. Hawking fue considerado el científico contemporáneo más importante del mundo.

JOHN MCCAIN, SENADOR Y UN HÉROE DE GUERRA



El ex candidato presidencial se había convertido en el gran azote de Donald Trump, pero un agresivo cáncer cerebral le quitó la vida a los 81 años, el 27 de agosto pasado. El senador John McCain era un referente del conservadurismo clásico estadounidense, un veterano político de Arizona y un héroe de guerra. Pidió que Trump no asistiera a su entierro y su deseo se respetó.

BELISARIO BETANCUR, ARTÍFICE DE LA PAZ



El ex presidente colombiano falleció el 7 de diciembre a los 95 años de edad. Fue reconocido por su dedicación a la cultura, la poesía y el pensamiento, y será recordado por su faceta política y su relación con los intelectuales, pero sobre todo porque fue el primer mandatario que intentó poner en marcha un proceso de paz con los grupos guerrilleros que operaban en el país.