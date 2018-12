La niña Kaitlyn Wright, de cuatro años, se convirtió en una heroína al salvarle la vida a su madre en Inglaterra.

La menor llamó al 999 (número de emergencias que se utiliza en Reino Unido) al ver que su progenitora Charlene empezó a tener convulsiones.

La pequeña recibió varias felicitaciones por contactar a una ambulancia cuando su mamá se puso mal.



El Servicio de Ambulancias South Western (SWAS por sus siglas en inglés) mencionó que la niña mostró "una sabiduría por encima de su edad" al hablar con la operadora y explicarle la condición de su madre.

El servicio de ambulancia también compartió la grabación de la llamada en la que se escucha a Kaitlyn Wright decir: "Mamá está teniendo un ataque y necesito cuidarla".

(South Western Ambulance Service NHS Trust) Niña salva la vida de su madre con una llamada telefónica. (South Western Ambulance Service NHS Trust)

Á NGEL GUARDIÁN

En tanto, la madre de Kaitlyn, describió a su hija como su "pequeño ángel guardián".

"Solo recuerdo que el papá de Kaitlyn la trajo de vuelta a la casa, me preguntó si necesitaba ir de compras y él se fue. Lo siguiente que supe es que un paramédico me estaba examinando", dijo Charlene.

"Me dan convulsiones con frecuencia, por lo que los tres niños saben exactamente qué hacer. Hemos sido muy cuidadosos con eso... Ella me salvó, básicamente, porque cualquier cosa pudo haber sucedido si no hubiera habido nadie ahí", agregó.

El padre de Kaitlyn, Simon Wright, señaló: "Con solo enseñarle cómo presionar tres botones pequeños y luego uno verde y pedir ayuda, ha salvado la vida de Charlene. Si no lo hubiera hecho (la llamada) no estaríamos aquí sentados hoy. Es impresionante".



