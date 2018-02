¿Deseas conocer al amor de tu vida en Europa ? Aunque esto parezca más una broma que una noticia, la aerolínea EasyJet cumplirá su labor de cupido por estas fechas y sorteará boletos de avión para aquellos que permanecen solteros. Ellos podrán celebrar el 'Día del Soltero' con un concurso que llevará de Madrid a Berlín a los ganadores junto a otra persona afín a ellos.

Esta promoción lleva por nombre 'En martes no te cases ni te embarques' pero no todo es fácil. Para empezar debes estar en España. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Primero, tendrás que rellenar un test de compatibilidad, donde -a través de siete interrogantes- te preguntarán cómo te gusta dormir, qué no puede faltar en tu maleta y cuáles son tus rutas turísticas preferidas. El objetivo es encontrar una pareja que -en lo posible- sea tu 'media naranja' al 100%.

Esta propuesta culmina el día de hoy pero todavía a la medianoche, así que si estás en Madrid puedes hacer clic aquí. Así que el amor de tu vida te esperará hasta las 12 a.m. Los ganadores o 'las parejas más compatibles' saldrán el martes 13 desde Madrid y regresarán el jueves 15.

El ganador será comunicado por EasyJet a través de sus perfiles en redes sociales y en su propio blog. Así que no te demores y conoce al amor de tu vida.