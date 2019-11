Katsuko Nakamura, de 20 años, es una joven mexicana que nunca imaginó ser víctima de la criminalidad en su país. Cada vez más casos de violencia y secuestro se registran en México.

En la noche del pasado 26 de noviembre, cuando salía de su trabajo, la joven no quiso arriesgarse caminando sola por las calles poco alumbradas, por lo que decidió pedir un Uber. Nakamura se sentía segura de llegar a casa sana y salva.

Sin embargo, no dejaba de preocuparse por todo lo que había escuchado acerca de los transportes por aplicativos, por lo que fue muy cuidadosa y tomó precauciones. “Al subirme a la unidad corroboré que la foto coincidiera con el chófer, me senté atrás del conductor, revisé la puerta no estuviera bloqueada” se lee en su publicación de Facebook.

Todo parecía estar bien hasta que se percató de que las ventanillas no se abrían, esto la alertó. “Una de las primeras frases que me dijo fue: ¿Ya a descansar? A lo que contesté casi sin ganas que sí, ¿Siempre sales tan tarde? Le dije NO firmemente. Me preguntó ¿Por qué tan sola? Y él mismo respondió: Ya no vas a estarlo”, narró Katsuko.

Segundos después y sin avisar, el sujeto cambió la ruta dirigiéndose a Coyoacán cuando el destino era Eje Central. Nakamura reaccionó de inmediato y marcó al celular de su novio mientras le exigía al conductor que se detuviera, aunque no tuvo éxito.

“…Fue entonces cuando un coche se atravesó y el conductor frenó, ahí fue cuando vi la oportunidad de saltar, sin pensarlo comencé a correr entra calles para encontrar gente y estar a salvo”, detalló.

Al encontrarse a salvo en su casa, decidió contarle a su familia lo ocurrido. Ella y su hermano pensaron que sería una buena idea comentar lo ocurrido en redes sociales para alertar a otras mujeres.

Katsuko Nakamura advirtió que su caso no es un hecho aislado, pues se enmarca en una problemática estructural, de violencia particular y sistemática hacia las mujeres “que ya no podemos seguir callando”.

Hola, @Uber_MEX, este sujeto trató de llevarse a mi hermana hace 1 hora, espero que tomen cartas en el asunto, mi hermana tuvo que saltar del auto porque el sujeto se desvió de la ruta y empezó a hacerle comentarios obscenos, PONGAN MÁS ATENCIÓN SOBRE QUIEN COLABORA CON USTEDES pic.twitter.com/3az0jwdzpf — Ángel Nakamura (@angelnl87) 27 de noviembre de 2019