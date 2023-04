Un peculiar hallazgo dejó perplejo a los trabajadores del Parque Estatal Bentsen-Rio Grande, quienes lograron captar en imágenes a un animal extraño que nunca habían visto merodear por el área. Las fotos fueron subidas a Facebook y en cuestión de horas se empezó a viralizar generando así diversas teorías de lo que se podría tratar.

El parque se encuentra ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos. En la foto se puede apreciar a una criatura peluda, mediana y robusta de cuatro patas, mientras caminaba con normalidad por las instalaciones del lugar.

Cuando los trabajadores y directivos vieron por primera vez todo el material recopilado, quedaron espantados y sin palabras en la boca, puesto que no lograron identificarlo ni reconocer la especie a la que pertenecía, pese a que tenían años de experiencia en el tema.

A causa de la incertidumbre, el parque optó por subir las imágenes a su página de Facebook y pidió ayuda a los usuarios. “Nos estamos rascando la cabeza tratando de identificar a esta escurridiza criatura. ¿Es una especie nueva? ¿Un fugitivo de un zoológico cercano? ¿O simplemente un guardaparques disfrazado?”, escribió.





Posible explicación

Fueron más de 600 usuarios quienes comentaron la publicación intentando descubrir de lo que se trataba. Desde un oso hasta una nutria perdida, fueron las explicaciones que comentaron.

Sin embargo, luego de mucha especulación y debate, los funcionarios del parque dieron a conocer lo que creían que podría ser.

“Estamos de acuerdo con la mayoría de los comentarios de que es muy probable que se trate de un tejón americano (que no debe confundirse con el tejón de miel que vive en África y Asia y se rumorea que no le importa mucho). Si bien los tejones americanos no se ven comúnmente en el valle (en parte debido a su comportamiento nocturno), esto es parte de su área de distribución natural”.