Cuando la princesa Isabel Alejandra María Windsor fue proclamada reina en 1952 el imperio británico seguía extendiéndose por todo el mundo, la realeza era venerada y los televisores eran aún una novedad que era disfrutada en una veintena de países. Harry S.Truman presidía Estados Unidos y Stalin gobernaba la Unión Soviética. El muro de Berlín no se había levantado ni caído y Cuba apenas se acercaba a su revolución. No había ninguna carrera espacial y Brasil no había ganado ninguna Copa del Mundo. En Perú, Manuel Odría estaba en Palacio de Gobierno y se inauguraba el Estadio Nacional.

Por más que desde los 10 años Isabel se venía preparando para convertirse en reina algún día, aquel 6 de febrero de 1952 la noticia sobre la muerte de su padre la tomó por sorpresa. Apenas tenía 25 años. A pesar de que se conocía de sus problemas de salud, principalmente en sus pulmones, la muerte del monarca fue completamente inesperada. Jorge VI falleció mientras dormía en su cuarto en Inglaterra, cuando su hija y heredera del trono se encontraba en un viaje oficial en Kenya, junto a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Luego de conocer la noticia, Isabel regresó al Reino Unido al día siguiente, donde fue recibida por el primer ministro Winston Churchill. Era el momento de ser reina.

De aquel día hoy se cumplen 70 años.

***

Del nacimiento de Isabel los historiadores británicos sostienen que no ocurrió en una de las ostentosas propiedades de la realeza. Fue un 21 de abril de 1926 cuando la futura reina vería la luz a través de una cesárea en una residencia perteneciente a sus abuelos maternos. Aquella casa no existe más y son varias las investigaciones que han buscado revelar qué pasó con ella. Volviendo al nacimiento de Isabel, en aquel momento el rey era Jorge V y la línea de sucesión la ubicaba tercera, por detrás de su tío Eduardo VIII, príncipe de Gales y su padre, el príncipe Alberto, duque de York.

La monarca más famosa del mundo cumple siete décadas de reinado. (AFP)

De esta forma se conoce que Isabel no estaba destinada a ser reina, por lo menos no en un futuro próximo. Sin embargo, en 1936 hubo un giro en la historia cuando su tío Eduardo decidió abdicar al trono por priorizar su relación con la estadounidense Wallis Simpson. De esta forma el padre de Isabel, Alberto, se convertiría en el rey (pasaría a llamarse Jorge VI) y ella, en la nueva heredera directa al trono.

La coronación de Isabel fue uno de los primeros actos que las personas vieron en vivo por televisión. En 1957 daría su primer discurso de Navidad transmitido por televisión. “Es inevitable que parezca una figura más bien remota para muchos de ustedes ... Pero a hora, al menos por unos minutos, les doy la bienvenida a la paz de mi propio hogar”, dijo en ese entonces.

A diferencia del primero, el último mensaje del 2021 fue grabado. La razón fueron los problemas de salud que aquejan a la monarca, lo que ha devenido en un recorte sustancial de sus apariciones públicas. Esto se ha convertido en una gran preocupación no solo para su familia, sino para todo el país. Por primera vez en mucho tiempo Isabel ha cancelado seguidamente varios actos previstos aquejada por diferentes dolencias. Por ejemplo, en octubre tuvo que ser ingresada a un hospital de Londres, donde se mantuvo por varios días en medio de un gran hermetismo por parte de la corona. La reina, que siempre se ha preocupado por registrar buenos índices de popularidad en su país, ha visto como su pueblo ya piensa en su heredero. Y no son pocos los que prefieren que haya un salto generacional y que sea su nieto Guillermo y no su hijo Carlos quien la suceda.

La coronación de Isabel fue uno de los primeros actos que las personas vieron en vivo por televisión. En 1957 daría su primer discurso de Navidad. (Foto: REUTERS)

Pero este último mensaje también fue uno de los más especiales. Se trató de la primera Navidad de la reina sin su esposo, Felipe de Edimburgo, con quien sostenía un matrimonio de 73 años. El príncipe falleció el 9 de abril a los 99 años. Cuentan que la reina no se separó de la cama de su esposo hasta su fallecimiento.

Aunque particularmente este 2021 también le trajo más estragos. Su nieto, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle consolidaron su alejamiento a la familia real y brindaron una entrevista donde desvelaron algunos escándalos al interior de la corona, como una serie de acusaciones de racismo. Por otro lado, el príncipe Andrés (tercer hijo de Isabel) afronta una demanda por abuso sexual, por lo que le fueron retirados todos sus títulos militares.

Ya con 95 años, Isabel celebrará hoy su Jubileo de Platino. Sin tenerlo previsto es actualmente la monarca más veterana y longeva del planeta. Cumplirá siete décadas en el trono en un mundo que ha sufrido gran cantidad de cambios, al igual que la propia monarquía. La realeza británica en todo este tiempo ha tambaleado, logrando sortear una serie de altos y bajos momentos, serios episodios de impopularidad, pérdida de poder y un mayor escrutinio. Pero siempre ahí ha estado Isabel II. Siempre atenta.