Al cumplirse más un mes del atentado donde 1400 personas, jóvenes, niños, mujeres y ancianos que fueron asesinados en manos de integrantes del grupo terrorista Hamás, la Iglesia Carismática internacional realizó una ceremonia de respaldo a Israel y la comunidad judía.

El pastor Rubén Hoyos Hoyos, organizador de la ceremonia dijo: “Creemos que la mano del señor está con Israel. En el mundo entero millones de cristianos estamos orando por Israel, orando para que liberen a los secuestrados. Estamos con ustedes”.

Por su parte, el embajador de Israel, Eran Yuvan, aseguró: “Somos fuertes. Estamos unidos. No tenemos otra opción que ganar la guerra que se nos impone y derrotar al mal. Esta no es solo la guerra de Israel contra Hamas, sino es la guerra del mundo libre contra el fundamentalismo islamista. Israel es la línea de defensa de todo occidente. Si no derrotamos a Hamas, estos acontecimientos se repetirán en todas partes. Esta guerra será dura, pero Israel hace todo lo posible para reducir el daño a la población civil y permite que lleguen suministros humanitarios a Gaza”.

Bernardo Furman, presidente del comité Hasbará de la Asociación Judía del Perú, dijo que fue una masacre donde jóvenes y niños fueron inocentemente asesinados, donde mujeres y ancianas fueron violadas, una terrible matanza. “Parece que estuviéramos nuevamente en 1938 cuando lo noche de los cristales rotos fue la punta de la madeja de los ataques antisemitas que ha recibido siempre nuestra población, en ese entonces hace 85 años por la insania de los nazis alemanes y ahora por los sanguinarios del Hamas”, expresó.

“Queremos agradecer a nuestros pastores Rubén y Juanita Hoyos por reunir a estas 2,000 personas que nos acompañan y son un soporte para los judíos en el Perú, sabemos que no estamos solos”, finalizó Furman.

VIDEO RECOMENDADO

Tumbes: se Incrementa salida de extranjeros