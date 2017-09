Artistas de Hollywood también se solidarizan con las víctimas del huracán Harvey y por ello participarán en la teletón denominada 'Hand in Hand', para recaudar fondos y asistir a los damnificados del fenómeno climático.

Según Reuters, este evento se emitirá en vivo el 12 de setiembre desde Los Ángeles, Nueva York, y Nashville, a través de las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC, además del canal musical CMT y plataformas digitales como Facebook, Twitter y YouTube.

Esta teletón incluirá presentaciones musicales, mensajes grabados y apariciones en vivo de distintos cantantes, actores y conductores.

Algunos de los artistas que se harán presentes en este evento son Oprah Winfrey, George Clooney, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Barbra Streisand, Beyoncé, Blake Shelton y George Strait.

Los fondos recaudados durante esta transmisión se destinarán a organizaciones no gubernamentales como Habitat for Humanity, Save the Children, Feeding Texas, United Way y Direct Relief.

El huracán Harvey se ha convertido en el más poderoso que azotó Texas en más de 50 años y ha causado la muerte de más de 60 personas. Además, ha ocasionado el desplazamiento de más de un millón de habitantes.