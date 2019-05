Ex general chavista preso por narcotráfico cooperará con justicia española y apoya a Guaidó

El ex general venezolano Hugo Carvajal, en prisión provisional en España y reclamado por Estados Unidos por presunto narcotráfico, aseguró este martes que colaborará "sin reservas" con los jueces españoles, y reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

El que fuera durante una década el jefe de inteligencia militar del difunto presidente Hugo Chávez fue detenido en Madrid el 12 de abril.

Su detención está relacionada con un presunto tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, en particular un cargamento de 5,6 toneladas entre Venezuela y México en abril de 2006. Por ello, Carvajal, de 56 años, podría ser condenado a entre 10 años y cadena perpetua en caso de ser extraditado y hallado culpable, según la fiscalía de Manhattan.

En un comunicado enviado a AFP por su abogado, Antonio José García Cabrera, Carvajal dijo recién que está "valorando y analizando (...) el fundamento de los motivos (incluidos políticos) y los tiempos por los que Estados Unidos reclama mi extradición".

En la misma línea, dijo que deposita su "confianza en los jueces españoles (...) con los que colaboraré sin reservas asistido de mi abogado en cuantos planos sean razonables y estén motivados".

En un tono más político, "El Pollo", como se le conoce en su país, reiteró su "apoyo al legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó", un gesto que en febrero le costó ser despojado de su grado de mayor general por decisión del mandatario Nicolás Maduro. Guaidó fue también reconocido por el gobierno español.

Según dijo Carvajal, posee "privilegiados conocimientos" sobre "los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado por Nicolás Maduro", y para "impulsar la transición en Venezuela", facilitará "por los cauces pertinentes información de calidad, precisa y útil".

"Confío en que cualquier movimiento que se lleve a cabo para acabar con la dictadura criminal que ha secuestrado a Venezuela no produzca un innecesario derramamiento de sangre", agregó el ex general, una semana después de la rebelión militar que no logró desalojar a Maduro del poder.

Carvajal había solicitado prestar declaración este pasado lunes ante el juez Alejandro Abascal de la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid competente en casos de extradiciones.

Sin embargo, la vista fue suspendida, ya que al haber cambiado de abogado y contratado a García Cabrera, hace falta más tiempo para estudiar a fondo el caso, explicó el letrado a la prensa.

En el momento de su detención en Madrid, Carvajal negó todo vínculo con el narcotráfico y cualquier complicidad en dicha actividad con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, según fuentes judiciales.

Igualmente, dijo no aceptar su entrega a Estados Unidos, y alegó tener arraigo familiar en España.



Fuente: AFP