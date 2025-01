Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión: Cifras impactantes y cómo reconocer los síntomas

La depresión puede ser devastadora, pero debes saber que no estás solo y que buscar ayuda es importante para sobrellevar esta situación. Si padeces este mal quizás pienses que no hay salida, pero no es así.

En el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión se busca visibilizar esta problemática.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Aunque puede golpear a personas de todas las edades, los grupos más vulnerables son los adolescentes y las personas adultas mayores.

Cada año se suicidan más de 700 000 personas como consecuencia de este mal. La autoelimación es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

EN EL PERÚ



En 2023, se atendieron más de 280 000 casos de depresión en el Perú. De esta cifra, el 75,5 %, es decir, tres de cada cuatro, son mujeres, y el 16,5 % son menores de edad.

"Tanto la depresión como la ansiedad afectan significativamente la vida de las personas. La depresión se caracteriza por tristeza persistente y pérdida de interés en actividades, mientras que la ansiedad incluye miedo excesivo, inquietud y síntomas físicos como palpitaciones. En su forma crónica, la ansiedad puede ser debilitante", explica Beatriz Canessa, psicóloga, docente y jefa del Departamento de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Lima.

A diferencia de los cambios comunes de ánimo, la depresión se prolonga por largos periodos. Beatriz Canessa nos menciona los siguientes factores de riesgo:

1. Genéticos y familiares: antecedentes familiares de trastornos emocionales, predisposición genética, estilo de crianza y situaciones adversas.

2. Ambientales: estrés crónico (laboral, familiar, económico), eventos traumáticos (abusos, pérdidas, desastres) y cambios significativos en la vida (mudanzas, divorcios, cambios de trabajo).

3. Psicológicos: baja autoestima, perfeccionismo, autocrítica, dificultad para manejar el estrés, abuso de sustancias, rumiado y preocupación excesiva.

4. Biológicos: desequilibrios químicos en el cerebro (serotonina, dopamina, norepinefrina), enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión) y abuso de sustancias.

5. Socioculturales: aislamiento social, soledad, falta de apoyo, así como estigmatización o discriminación por género, orientación sexual, raza o situación socioeconómica.

6. Demográficos: son más comunes en jóvenes adultos y personas mayores. Las mujeres son más propensas, aunque los hombres pueden experimentar síntomas más severos. La pobreza, el desempleo y la inseguridad laboral aumentan el riesgo.

Señales de advertencia comunes

Para identificar los casos, la psicóloga menciona los siguientes signos de alerta:

● Cambios en el ánimo: tristeza constante, irritabilidad, desesperanza o sentimientos de inutilidad.

● Aislamiento social: evitar personas o actividades antes disfrutadas.

● Dificultades para concentrarse: pensamientos dispersos, dificultad para tomar decisiones o recordar cosas.

● Problemas físicos: fatiga crónica, dolores inexplicables, cambios en el apetito o trastornos del sueño (insomnio o hipersomnia).

● Preocupación constante: ansiedad excesiva sobre situaciones cotidianas o futuras.

● Conductas de autolesión: pensamientos suicidas, intentos de suicidio o conductas autodestructivas.

● Cambios en hábitos: consumo excesivo de alcohol o drogas, abandono de rutinas de ejercicio o higiene personal.



Beatriz Canessa recomienda empatía y respeto al identificar señales de depresión o ansiedad.

“Ofrecer apoyo emocional, escuchar activamente y fomentar la búsqueda de ayuda profesional son pasos clave en el proceso de recuperación”, dice la experta.

Es importante promover el autocuidado con ejercicio, descanso adecuado, dieta balanceada y evitar que la persona se sienta estigmatizada por sus dificultades emocionales. La intervención temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para mejorar el bienestar y evitar que empeoren los síntomas: “También se recomienda meditación y relajación, contar con redes de apoyo, mantener una rutina para las tareas cotidianas, evitar la sobrecarga de información, así como practicar la autocompasión y ser más amable con uno mismo”.

TIPOS DE DEPRESIÓN

La médico psiquiatra de Surco Salud, Sheron Arestegui Saavedra explica los tipos de depresión que se han detectado:

Imagen



Depresión leve: Baja del estado de ánimo, Fatiga, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de la atención o concentración.

Depresión moderada: Baja del estado de ánimo, llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, alteraciones del sueño, Alteraciones del apetito, suicidio.

Depresión reactiva: En este caso, es aquel trastorno causado por una mala adaptación a las circunstancias ambientales estresantes.

Distimia o neurosis depresiva: Esta se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, de evolución crónica (más de dos años), sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Este último tipo, podría guardar relación con la forma del estrés prolongado.

La especialista recomienda el consumo de alcohol o sustancias y pedir ayuda cuando se necesite ya sea a un familiar o a un especialista.

DATO

Para mayor información sobre depresión y otros temas de salud mental pueden comunicarse a la Línea 113, opción 5.

