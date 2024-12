Se encienden las alarmas: Hospitalizan a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos

La tarde de este lunes, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, fue internado en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en Washington. En este lugar, los especialistas le están realizando exámenes y se encuentra en observación, pues presentó fiebre durante las últimas horas.

“El presidente está bien”, sostuvo Ángel Ureña, subsecretario general de Clinton, a CNN. Detalló que el esposo de la excandidata presidencial, Hillary Clinton, espera estar en su casa para celebrar Navidad.

“Sigue de buen humor y agradece profundamente los excelentes cuidados que está recibiendo", comunicó Ureña.

La complicación de salud ocurrió cuando el exmandatario, que tiene 78 años, estaba en su vivienda. El año 2004, se sometió a una cirugía cardiaca de bypass cuádruple en 2004.

Además, en 2010, le pusieron dos stents para abrir una arteria. Hace tres años, el 2021, también estuvo internado por una infección que se propagó a su torrente sanguíneo.

Los seguidores de Clinton se mostraron preocupados pues en los últimos meses no presentó ningún signo de alarma. Por el contrario, estuvo muy activo en la campaña electoral de este año. Asimismo, tuvo una agenda de viajes desde las elecciones con la publicación de su nuevo libro Citizen: My Life After the White House.

