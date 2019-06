Conoce más sobre la 'Ciudad perdida del Dios Mono', donde habitan animales que se creían extintos

Un grupo de arqueólogos, en el año 2015, encontró un tesoro arqueológico en la selva La Mosquita, en el noreste de Honduras. Los investigadores dieron con la 'Ciudad perdida del Dios Mono', asentamiento milenario donde hallaron animales que se creían extintos.

De acuerdo a la investigación, compartida por BBC Mundo, los especialistas dieron con un ecosistema próspero y exuberante, en el que abundan especies poco comunes, otras que se creían extintas e incluso una que al parecer no se conocía.

La expedición, a cargo de la organización Conservación Internacional, con el apoyo del gobierno de Honduras, consideró las 350.000 hectáreas de la selva La Mosquita, una de las zonas menos exploradas de las selvas de Centroamérica.

"Nuestros hallazgos enfatizan el papel fundamental de la conservación de los ecosistemas intactos de Ciudad Blanca para asegurar la conectividad del paisaje y la persistencia a largo plazo de especies amenazadas", dice un comunicado la organización.

¿QUÉ ESPECIES HALLARON?

-22 especies de aves que no se había registrado en Honduras, incluyendo la "gran guacamaya verde", que está amenazada y se considera "extremadamente rara" en esta región.



-Se "redescubrió" al murciélago cara pálida, que no se veía en Honduras desde hace 75 años.

-La falsa serpiente coral de árbol, que no se veía en Honduras desde 1965.

-Un escarabajo tigre que se creía extinto.

-Un pez de la especie molly que aparentemente nunca se había registrado.

-Una boyante población de pecaríes de labio blanco, una especie de cerdos que ya no se encuentran en gran parte de América Central.

-30 especies de mamíferos, incluyendo cazadores como jaguares, pumas, tigrillos y ocelotes.

-183 especies de plantas, 246 especies de mariposas, 22 especies de anfibios y 35 de reptiles.