Un hombre australiano no tuvo la peor manera de enterarse de la infidelidad de su esposa que vestido de payaso para una fiesta de cumpleaños para su propio sobrino. Peor aún, descubrió que la mujer lo engañaba con su propio hermano. ¿Qué ocurrió?

En una conversación para un programa radial local, el hombre contó a los conductores que todo inició cuando decidió disfrazarse de payaso para la fiesta de cumpleaños de su sobrino.

Contó además que su hermano era quien iba a amenizar la fiesta infantil, pero un malestar de salud hizo que Jake, el autor del triste relato, fuera quien lo reemplazara en esta noble labor, poniéndose el disfraz de payaso.

La decisión no le fue comunicada a nadie de la familia, mucho menos a su mujer, quien no sabía que no era el hermano sino su propio esposo quien estaba vestido de payaso para la fiesta. “No creí importante decírselo a ella”, contó Jake.

“Ella se acercó a mí y comenzó a tocarme, a manosearme y a decir el nombre de mi hermano y cuando me quité la máscara se quedó boquiabierta”, relató Jake.

Si bien nadie estaba enterado de que él sería el payaso y no su hermano, al parecer toda la familia sabía de la infidelidad, pues nadie mostró sorpresa. “Me dijo que esto había estado sucediendo por un tiempo”, aseguró que le dijo su mujer.

“Me enfrenté a mi hermano y a mi familia y todos lo sabían”, dijo, especificando que habían pasado dos años del engaño.

Si bien la historia no es algo feliz, Jake lo tomó con humor mientras lo contaba con el programa radial, asegurando que esto había pasado hacía tres años atrás y fue algo que concluyó con su matrimonio.

