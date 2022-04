En tiempos modernos, la fidelidad al centro laboral no es quizá la máxima preocupación para una persona ya insertada en el mundo profesional, pero para Walter Orthmann este es un concepto muy importante, y es que ha marcado un Récord Guinness relacionado a esto.

Originario de Santa Catarina, Brasil, posee el Récord Guinness del empleo de mayor duración en la misma empresa: ha trabajado por 84 años y 9 días en RenauxView, una empresa de telas ubicada en su ciudad natal.

Según el Libro de Récord Guinness, Orthmann comenzó a trabajar el 17 de enero 1938 en Industrias Renaux S.A., el nombre original de la compañía. El hombre que recientemente cumplió 100 años, inició como asistente del departamento de envíos apenas a los 15 años de edad.

Posteriormente, fue ascendiendo a asistente administrativo y finalmente, gerente de ventas. Según NPR, la familia de Orthman pasó por muchas dificultades económicas cuando él era joven, por lo cual tuvo que trabajar desde tan temprana edad.

El joven Walter obtuvo el empleo gracias a su dominio del idioma alemán y pronto escaló posiciones. Así pues, le dieron la oportunidad de trabajar como vendedor: “Viajé a Sao Paulo y en menos de una semana llené la producción con pedidos equivalentes a tres meses de trabajo”, dijo en una nota de prensa.

Mientras el mundo laboral tiene como noticias comunes en estos días el debate sobre los presuntos abusos laborales de Amazon o la cultura del trabajo remoto a causa de la pandemia, Orthmann, con más de 84 años en la misma empresa, no hace planes ni se preocupa del futuro.

“Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar”, dijo. La oficina es su lugar favorito y conseguir el Récord Guinness ha sido un gran logro, aseguró.

Walter ha cobrado su salario, a lo largo de los años en su estadía en la empresa, en nueve denominaciones diferentes, viajó en casi todas las aerolíneas comerciales en la historia de la aviación brasileña, aunque ahora, por su edad, ya no realiza viajes.

Orthmann goza de buena salud y excelente memoria. Cuando se le pregunta sobre cuál es el mejor consejo profesional que puede dar respondió que la clave es encontrar una buena empresa y trabajar en un área en la que te sientas motivado.

