João Coelho Guimarães, es un hombre de 45 años que hace dos semanas tuvo una nueva oportunidad y pudo abandonar las calles que lo albergaron durante diez años. El pasado 12 de diciembre, caminaba por las calles del municipio de Brasil, Goiania, cuando es reconocido por Alessandro Lobo, un peluquero de la zona, quien lo intercepta y le ofrece un cambio de imagen.

Coelho hace años que no se separaba de su extensa melena debido a la situación de hambre que atravesaba desde que comenzó a vivir en la calle. Además del corte de cabello, Lobo le regaló unas cuantas camisas, un pantalón y zapatos nuevos.

El hombre se reencontró con su hermana tras 10 años de no verla. (Instagram: Alessandro Lobo)

“Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre viene aquí. Entonces surgió la idea de darle un cambio de imagen”, contó Lobo al medio brasileño G1 Lobo.

Al quedarse sorprendido con los resultados, el hombre compartió el cambio de imagen de João en redes sociales. En pocas horas la historia se hizo viral en las redes, es así que la historia llega hasta María Guimarães, hermana del hombre, quien no lo ve hace una década y lo creía muerto.

Los usuarios compartieron la historia del hombre en redes sociales. (Instagram: Alessandro Lobo)

La mujer no sabía que su hermano vivía en la calle. Inmediatamente después de reconocer a su hermano, fue a reencontrarse con él. El hecho fue grabado en vivo por un medio de Brasil.

María aseguró que le ofreció irse con ella a Brasilia, pero él le dijo que no. “Dijo que no quiere venir conmigo. Yo lo respeto. El amor no es por la fuerza. Con solo saber que está aquí, pedirle que no se vaya y que nos mantengamos en contacto, vale la pena “, indicó.

También contó que su hermano tiene una familia, y que ellos desconocen cómo fue que llegó a vivir en la calle.

