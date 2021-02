Un hombre de 92 años fue declarado muerto por COVID-19 y con el pesar de su familia fue enterrado. Pero luego de dos meses, la familia lo encontró con vida internado en el Hospital Oliveira de Azeméis, en la ciudad portuguesa de Santa María da Feira, ¿qué paso?

“Llamaron a mi hermana para decirle que había muerto. Seguí tratando de ver el cuerpo para reconocerlo, pero no me dejaron. Insistí en ver el cuerpo, porque algo me hizo sospechar que tal vez no fuera mi padre, pero no me dejaron y lo entendí”, recordó JN, el hijo, Aurelino Vieira. Sin embargo, todo se trató de un “lamentable error”.

Veinte días después, el hospital comunicó a la familia del “lamentable error” e informó que el anciano, después de todo, estaba vivo. El cuerpo enterrado pertenece a otra familia que fue contactada por el administrador del Centro Hospitalario, quien les explicó la nueva y triste situación.

“Los médicos del hospital vinieron a hablar conmigo diciendo que había un error y que mi padre estaba vivo, para que yo lo confirmara. Se disculparon por el error”, recordó el hijo, quien inmediatamente acudió al Hospital Oliveira de Azeméis.

“Mi padre estaba vivo y consciente. Estaba hablando con él y está lúcido”, reveló luego que lograra encontrarse con su padre, según informa el diario local Jornal de Noticias.

Ahora corresponderá al Ministerio Público manejar el proceso de retiro del cuerpo que fue enterrado en Milheirós. El funeral se llevó a cabo el día 12, por la familia del hombre que, después de todo, está vivo.

Aunque dolido, Aurelino Vieira muestra cierta comprensión de lo sucedido y justifica lo que pasó con el enorme esfuerzo que están atravesando los médicos: “Sé que en este momento los médicos están trabajando duro, pero espero que este evento sirva para tener más cuidado en el futuro”.

