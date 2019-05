Hombre descubre infidelidad de su esposa con otra mujer y ella lo abandona con cuatro hijos [FOTOS]

Seth Megow y Crissy se casaron cuando ella tenía 19 años. Era el matrimonio perfecto en una linda casa de campo de Estados Unidos y con cuatro niños. Pero en el octavo año de unión, todo cambió.



Crissy empezó a comportarse de una forma extraña y a ignorarlo. Él comenzó a sospechar de su conducta hasta confirmar sus peores temores: ella lo engañaba... con otra mujer.

Vea también Un juez de EE.UU. bloquea el plan de Donald Trump de construir un muro fronterizo

Para entonces su esposa evitaba a toda costa que él supiera de ella. "Cuando estábamos juntos, ella cerraba su celular, cambió sus contraseñas de las redes sociales y, por supuesto, en ese momento era casi imposible tener una conversación fácil. Ella estaba en modo avión y yo en modo detective", precisó.



Pero un día descubrió la verdad. "Ella dejó su página de Facebook abierta y vi los mensajes. Fue en ese momento que me di cuenta de todo", reveló Megow en torno a la relación extra matrimonial que sostenía su pareja.

A él no le dolió tanto que ella entregara su "cuerpo" sino su "corazón" a otra persona. "Más que la ruptura de confianza, fue la liviandad con la que ella regaló el vínculo emocional que teníamos", precisó.



También recordó amargamente cómo había apoyado a su pareja durante el tiempo de convivencia. "Yo trabajé en un almacén manejando camiones para que ella pudiera terminar su maestría", indicó.

Vea también Cartero se jubila tras 34 años y vecindario donde siempre trabajó le da regalo que jamás olvidará

Pero eso no fue todo. Ni bien se enteró de la infidelidad de su mujer, ella lo abandonó con sus cuatro hijos. El amor propio empezó a decaer y se sumió en la depresión. "Me sentí traicionado y aplastado. Si ella no veía el valor en mí, ¿por qué alguien lo haría?", sostuvo.



Pero el tiempo transcurrió y ahora el papá soltero empieza a hacer una nueva vida con la ayuda de sus pequeños quienes le piden tener una nueva pareja. Hasta le dan consejos de cómo vestir y hablar para conseguir una cita.

Seth Megow y sus cuatro niños en Estados Unidos. (Instagram) Seth Megow y sus cuatro niños en Estados Unidos. (Instagram)

Recientemente, Seth compartió una fotografía en Instagram al lado de una mujer, con quien parecía estar pasándola bien.