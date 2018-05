Indignante caso de intento de feminicidio en Colombia . Una mujer quedó cuadripléjica tras recibir cuadro disparos de su ex esposo, uno de ellos le atravesó el cuello, que, precisamente, la dejó en ese estado de parálisis en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bógota.

Cegado por los celos, y tras conocer que la mujer no quería seguir viviendo con él, el agresor llegó a casa de la víctima, a quien, previamente, le había enviado un violento mensaje por WhatsApp. "Salga perra", escribió el atacante, quien una vez que la mujer salió, le disparó en el estómago y el cuello.

La víctima, de 32 años y madre de cuatro niños, permanece en cuidados intensivos en el hospital La Victoria.

Mientras llegaban los primeros auxilios para la agraviada, el criminal emprendió su huida. Desde la clandestinidad, y conociendo la condición de su ex esposa, el individuo envió unos mensajes a su WhatsApp, en donde le ofrece disculpas.

"Te saludo porque yo sé que no lo vas a hacer y pues realmente tienes razón y pues..o sea... lo que yo hice no tiene presentación", señaló a través de un primer audio.

"No tiene justificación lo que hice, discúlpame. No es más lo que puedo decir, que se mejore. Cuídate, yo sé que me estás odiando y me vas a odiar, pero me gustaría verte mejor cada día, porque eres una persona muy inteligente. Bueno, eres media loca y sales con unas cosas raras, en en ese momento eres más inteligente que yo, yo te exigía que fueras inteligente y que no pelearas con nadie y yo no lo hice, fui muy bruto" , agregó en un segundo envío.

En tanto, a pesar de los esfuerzos de la familia por interponer una denuncia contra el sujeto, la Fiscalía determinó que la mujer es quien debe hacer el trámite.

Según se supo, el hombre continúa prófugo de la justicia y se estaría dirigiendo a Chocó, de donde es oriundo.