Holanda suspendió este domingo, por precaución, el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus (COVID-19), hasta el 28 de marzo, después de que se reportaran “efectos secundarios posibles” en Dinamarca y Noruega.

“Basándose en nuevas informaciones, la Autoridad holandesa de Medicamentos aconsejó, como medida de precaución y a la espera de una investigación más profunda, suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca” contra el COVID-19, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Las autoridades sanitarias irlandesas también recomendaron suspender por “precaución” el uso de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, tras la aparición de coágulos sanguíneos en Noruega, aunque hasta ahora no se ha demostrado una relación de causa y efecto.

Ello se produce luego de que la agencia noruega de productos de salud informó de “cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en adultos” tras haber recibido la vacuna del laboratorio anglo-sueco.

Noruega, igual que Islandia, Dinamarca o Bulgaria, ya suspendieron el uso de esta vacuna por “precaución” debido a estos temores.

AstraZeneca aseguró el viernes que su vacuna no genera “ningún riesgo agravado” de coágulos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó también el viernes que “no hay razón para no utilizar” esta vacuna, y que no se ha establecido hasta ahora una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.

Fuente: AFP