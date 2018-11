El estadounidense John Allen Chau fue asesinado por una tribu de Sentinel del Norte, una isla prohibida de visitar en la India. El joven 26 años fue abatido con arcos y flechas, y su cuerpo fue abandonado en una playa.

Medios de Estados Unidos se referían a Allen Chau como un misionero cristiano. Sin embargo, él se describía a sí mismo como un aventurero, una persona con ganar de explorar y descubrir el mundo.

Originario del estado de Alabama, al sur de EE.UU., el muchacho laboraba para el portal Outbound Collectivo, un blog sobre historias de viajeros. Hace cuatro años compartió mensajes donde daba a conocer sus inclinaciones.

"Ya sea hacer trekking por densos bosques vírgenes cerca del río Chilliwack (en la frontera entre EE.UU. y Canadá), encontrar una cascada en la selva de Andamán o simplemente vagar por una ciudad para sentir sus vibraciones, soy explorador de corazón", precisó Allen Chau.

Su interés por viajar por el mundo se inició cuando era niño, según agregó el hombre en su blog. Para aquellos años, al lado de su hermano, jugaba con lanzas hechas en base a palos. "Desde entonces, el exterior ha sido mi casa", sostuvo.

Jesucristo y David Livingston, un médico, explotador y misionero británico, se habían convertido en su inspiración.

Incluso señaló que recorrer las islas del archipiélago Andamán y Nicobar del Océano Índico era su próximo paradero. Allen Chau jamás imaginó que, precisamente, en una de sus islas, Sentinel del Norte, iba a llegar al final de sus días.

"¡Hay mucho por ver y hacer allí!", escribió en su blog.

MACABRO HALLAZGO



Tras sobornar a pescadores para que lo condujeran de forma ilegal a la isla Sentinel del Norte, el estadounidense arribó a su destino final en canoa. Se despidió de los pescadores y les dijo que no volvería de la isla. Según informó agencia Reuters, les pidió que retornaran a su casa y le dieran unas notas que había escrito para su amigo.

A la mañana siguiente, los pescadores vieron su cuerpo siendo arrastrado por la playa y enterrado en la arena, explicó el director de la policía de Andamán y Nicobar, Dependra Pathak.

"Fue una aventura fuera de lugar en un área fuertemente protegida", manifestó Pathak.

A tráves de una fuente cercana al estadounidense, se reveló el contenido de las notas que Allen Chau escribió a su amigo. Este contaba que había llevado consigo tijeras y un balón de fútbol como regalos.

En las mismas notas, el aventurero dio a conocer que algunos integrantes de la tribu se habían portado bien con él, pero otros habían sido muy agresivos. Se supo además que, para cuando el joven halló la muerte en Sentinel del Norte, no era la primera vez que este se acercaba a la isla.

"He sido muy amable con ellos. ¿Por qué están tan enfadados y son agresivos (conmigo)?", indicó la fuente citando a Chau. Sin embargo, lo más polémico del mensaje sería el mensaje de que el estadounidense había llegado a la isla "para implantar el reino de Jesús... No culpen a los indígenas si me matan", difundió Reuters.

Dependra Pathak señaló que el hombre había hechos varios viajes en canoa a Sentinel del Norte. "La policía dijo que Chau había estado previamente en la isla Sentinel del Norte cuatro o cinco veces con la ayuda de pescadores locales", precisó la periodista Subir Bhaumik a la BBC Mundo.

La Policía inició una investigación a pedido del consulado estadounidense. En tanto, los pescadores que ayudaron a Allen Chau fueron arrestados.

Las labores para recuperar el cuerpo del joven están a cargo de la Guardia Costera.

EL MEJOR AMIGO



La familia del estadounisense se ha pronunciado en torno a su muerte. "Para nosotros, era un hijo querido, hermano, primo; y el mejor amigo. Para otros, era un misionero cristiano, un paramédico especializado en atención en la naturaleza, un entrenador internacional de fútbol y un alpinista", dijeron en Instagram.

"Amaba a Dios, la vida, ayudar a aquellos que lo necesitaban, no tenía otra cosa que amor por los sentineleses" , agregaron.

La familia aseguró que ha perdonado a quienes lo asesinaron, y pidió a los autoridades no perseguir a los pescadores que lo ayudaron a ingresar a su última expedición.

AISLADOS DEL MUNDO



Debido al riesgo de que los visitantes sean portadores de enfermedades, el contacto con las tribus de Andamán es considerado ilegal. Además, estas etnias están en peligro de extinción y viven en aislamiento del mundo.

Autoridades de la India explicaron que los isleños han vivido aislados durante casi 60 mil años. En tal sentido, no tendrían desarrollado un sistema inmunológico que los protegiera de enfermedades comunes como la gripe y sarampión.

Survival International, un grupo activista que defiende los derechos de estas comunidades, indicó que el estadounidense habría pasado gérmenes a la tribu con el "potencial" de eliminarla por completo. La tribu está conformada por entre 50 a 150 personas.

