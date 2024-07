Una de las hijas de la Premio Nobel, Alice Munro, denunció este domingo a través de un artículo que su madre ignoró los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 9 años por parte de su padrastro. Munro lo supo e incluso mucho después él fue condenado por eso, pero la escritora acompañó a su pareja hasta la muerte y el vínculo con su hija se hizo trizas.

En el artículo que fue publicado en Toronto Star, Andrea Robin Skinner hizo una contundente revelación: “En 1976, fui a visitar a mi madre, Alice Munro, durante el verano a su casa de Clinton, Ontario. Una noche, mientras ella estaba fuera, su marido, mi padrastro, Gerald Fremlin, se metió en la cama donde yo dormía y me agredió sexualmente. Yo tenía nueve años”.

Como tantos niños, la chica no diría nada, pero a la mañana siguiente tendría su primera migraña. Andrea no vivía con su madre, sino con su padre, Jim, en Victoria, a unos 4.000 kilómetros de distancia. Cuando le tocó volver -narra Andrea- a ver al padrastro, Gerald Fremlin, este la abordó sexualmente.

Alice Monre fue reconocida como Premio Nobel. (Foto: AFP)

Al final del verano, Andre le contó a su madrastra Carole, lo que había sucedido. Ante la impactante confesión, Carole le contó a Jim Munro, quien decidió no decir nada, relató la hija de la escritora considerada una maestra del relato corto.

Sin embargo, Andrea tuvo que volver de visita todos los veranos. Así lo escribe: “Cuando me quedaba a solas con Fremlin, hacía bromas lascivas, se exhibía durante los viajes en coche, me hablaba de las niñas del barrio que le gustaban y describía las necesidades sexuales de mi madre. En aquel momento, no sabía que esto era abuso”.

Por otro lado, Skinner señaló que el esposo de la novelista aprovechaba los momentos en los que estaban solos para mostrarle sus genitales, realizar comentarios soeces, hablar de otras niñas del vecindario o comentar sobre las necesidades sexuales de su madre.





“Reaccionó exactamente como si se hubiese enterado de una infidelidad”

A los 25 años, Andrea Robin Skinner tomó la decisión de confesar a su madre, la renombrada escritora Alice Munro, un aspecto de su vida que cambiaría su relación para siempre. Skinner reveló que la reacción de Munro fue inesperadamente dura, comparándola con la revelación de una infidelidad.

“Reaccionó exactamente como temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad”, expresó Skinner, añadiendo que la escritora brevemente abandonó su hogar tras enterarse.

Skinner relató que Munro le habló de las relaciones de amistad que su esposo, Gerald Fremlin, mantenía con otros niños, enfatizando su sensación personal de traición. Según Skinner, Fremlin acusó a Munro de provocarlo y chantajeó a la familia con la amenaza de publicar fotografías comprometedoras.

A pesar de estos conflictos, Munro decidió continuar viviendo con Fremlin hasta su fallecimiento en 2013, explicando que lo hacía porque “le quería mucho” y que la “cultura de misoginia” contribuía a que Skinner sintiera que Munro debía “negar sus propias necesidades”.

Skinner, al convertirse en madre, decidió poner fin a su contacto con Alice Munro. Dos años después, en una entrevista con The New York Times en 2004, Munro expresó su profundo amor por Gerald Fremlin y afirmó mantener una estrecha relación con todas sus hijas, a pesar de los conflictos familiares anteriores.





