Hija de Alex Lora abrió página web para adultos con contenido exclusivo y sin censura.

Celia Lora, hija del legendario Alex Lora, anunció que ya lanzó su página web, en la que podrá publicar contenido exclusivo y sin censura, así como otros servicios como anuncios y saludos que tendrán un costo.

“Desde hace mucho la quería hacer yo, pero llegaron unos fulanos, amigos de Acapulco, y la hicieron. Porque hacerla es aventarte a invertir y con eso me evito el que cualquiera le haga un screenshot y así lo hace alguien más por mí. Yo subo las fotos y listo, pero son fotos sin censura”, señaló en conversación con el programa Ventaneando.

La engreída del vocalista del Tri explicó que esta plataforma, cuya suscripción tiene el precio de un dólar, la ayudará a tener contacto con los fanáticos que le piden fotografías y video exclusivos sin tapujos.

PÁGINA DE CELIA LORA

Celia, quien señaló que sube una foto diferente a diario, explicó que su nueva página tiene una finalidad monetaria.

“Porque luego me dicen ‘mándame un saludo’ y así les puedo responder ‘quieres un saludo, pues cuesta tanto en la página’, porque creen que soy Cepillín o qué… estamos cobrando, de eso se trata”, detalló.

Resaltó que en esta nueva dirección podrá compartir fotos subidas de tono que las redes sociales habitualmente censuran.

Lora agregó que su personalidad desinhibida se debe a la libertad que sus padres siempre le dieron:"Tiene mucho que ver con los papás que me tocaron, que me dejaron ser quien quise ser. No me impusieron nada y por eso yo creo que soy como soy".