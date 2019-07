Héroe del desastre de Chernobyl de 61 años se suicidó luego de ver la serie de HBO

Uno de los héroes, denominados 'liquidadores', del desastre nuclear de Chernobyl se habría suicidado luego de ver la exitosa serie de HBO basada en el terrible desastre nuclear en el que participó.

Nagashibay Zhusupov, de 61 años, presenció la serie 'Chernobyl' de HBO en medio de lágrimas y reavivó su ira por la negación de un departamento financiado por el estado que nunca recibió.

Zhusupov, se vio obligado a trasladarse junto a su esposa y sus cinco hijos a un albergue abarrotado cuando el gobierno "se negó" a darle uno de los apartamentos que le habían otorgado a otros veteranos del desastre de 1986.

A raíz de estos hechos, presuntamente reavivados por la serie que narra justamente la negligencia de la entonces Unión Soviética, es que Zhusupov habría saltado de un edificio de cinco pisos en Aktobe, Kazajstán, y fue encontrado muerto en el lugar.

HÉROE OLVIDADO



Su hija Gaukhar, de 25 años, dijo que su presunto suicidio se produjo después de que Zhusupov vio la serie de HBO con "lágrimas en los ojos" porque le trajo recuerdos dolorosos de su sacrificio.

"Todos vimos la serie Chernobyl. Papá observó y recordó con tanto dolor todos estos momentos que tuvieron que pasar. Había lágrimas en sus ojos mientras miraba la serie", refirió Gaukhar.

"Mi papá recibió algo de apoyo del gobierno, pero no de la manera que él quería. No podemos creer que esto nos haya pasado, y que ya no volverá a casa", agregó.

Los amigos creen que se suicidó porque las autoridades lo descuidaron a pesar de haber servido como liquidador en el reactor número cuatro de Chernobyl después de la explosión de 1986 y más tarde como trabajador en el sitio de pruebas nucleares soviético en Semipalatinsk.

A muchos veteranos de Chernobyl se les otorgó alojamiento y un aumento a sus pensiones por parte de los gobiernos de los ex estados soviéticos de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, pero Zhusupov se sintió "engañado", dicen sus amigos.

"Vivió en la penuria, sin un hogar adecuado", reveló uno de sus amigos, según informa Daily Mail.

UNO DE LOS PRIMEROS



Bakitzhan Satov, presidente de una organización que representa a los liquidadores de Chernobyl que lucharon contra la terrible contaminación en la central eléctrica explotada, dijo que Zhusupov fue uno de los primeros en la escena en el reactor número cuatro.

Al héroe se le asignó una habitación compartida pequeña en un albergue, "demasiado pequeña" para él, su esposa y sus cinco hijos.

Durante años había exigido el tipo de apartamento provisto por el estado asignado a otros veteranos de Chernobyl, que creía que era el adecuado a cambio de su sacrificio.

Sin embargo, después de diez años de espera en una fila de viviendas, descubrió que su nombre había sido "eliminado", lo que lo dejó perturbado y le generó una fuerte depresión.

"Estaba demandando para recuperar su lugar en la línea de un piso. La última vez que lo vi, se arrepintió de no haber podido conseguir un apartamento", refiere Satov.

"Creo que saltó de una altura en total desesperación, porque durante muchos años no pudo obtener un hogar adecuado", agregó.

SUFRIÓ A CONSECUENCIA DE LA RADIACIÓN



Su salud también se vio afectada por su trabajo en Chernobyl, según dicen los informes. Fue atormentado por frecuentes dolores de cabeza severos y colapsos repentinos, y pasó mucho tiempo en el hospital.

En una entrevista antes de su muerte, Zhusupov dijo: "Nadie nos dijo por qué nos llamaron [para trabajar en Chernobyl]. Estaba trabajando como conductor de tractores en ese momento".

"Después de Chernobyl mi salud se deterioró. También serví en el campo de pruebas de Semipalatinsk", agregó.

Su pensión, incluidas las prestaciones por invalidez, era de poco más de 40 dólares por semana.