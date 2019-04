Heredera del imperio Disney confesó que cuando era joven su fortuna la "avergonzaba"

La heredera del imperio Disney reveló a la prensa estadounidense que se avergonzaba de la fortuna de su familia cuando era joven. Abigail Disney, ahora de 59 años, se ha destacado por hacerse un nombre propio como filántropa, activista y defensora de los derechos de la mujer y de la paz.

"Me avergonzaba la fortuna de mi familia", confesó Disney a la revista estadounidense The Cut.

Ella es la nieta de Roy O. Disney, hermano de Walt Disney, fundadores de The Walt Disney Company.

Su negativa a ser multimillonaria se evidenció cuando donó parte de su herencia al cumplir la mayoría de edad. En los últimos 30 años, ha donado US$70 millones.

Su fortuna también la llevó a desarrollar un sentimiento de menor valor ante los demás. "Tengo un complejo de inferioridad en torno a las personas que realmente han ganado su dinero", precisó.

Para lograr su propio patrimonio, Disney apostó por una licenciatura por la Universidad de Yale, una maestría de la Universidad de Stanford y un doctorado de la Universidad de Columbia.

"He pasado mucho tiempo esforzándome por conseguir títulos de posgrado que me hagan sentir que soy válida", sostuvo y agregó que "esos sentimientos comenzaron a desaparecer".

EN EL CINE



Pese a su esfuerzo académico, Abigail Disney hizo una carrera en el cine con filmes como 'The Armour of Light ('La armadura de la luz') y 'Pray the Devil Back to Hell' ('Reza para que el diablo vuelva al infierno'), y fue precisamente en esta segunda película en que se orientó por temas relacionados a la mujer y la paz.

"La visibilidad ayuda", dijo a la BBC en 2015 en torno a cómo su apellido y fortuna influyeron en su trabajo como activista.

"Si puedo usar eso para ayudar a dar visibilidad a personas que tienen cosas para decir que provocan una transformación, mucho mejor" , expresó.

En su destacado haber también figura la fundación de una productora integrada solo por mujeres llamada Fork Filmcuyas.

Abigail Disney fue protagonista junto a otros 50 millonarios entre los que figuran Steven Rockefeller, de la multimillonaria familia Rockefeller, de un hecho sin precedentes en 2016: a través del grupo que forjaron 'Patriotic Millonaires' (Millonarios Patrióticos) pidieron al gobernador de Nueva York que les subiera los impuestos en beneficio de los más necesitados.

"Mis padres me enseñaron que eso era más importante que cualquier otra cosa que yo quisiera para mí", señaló en el tuit.

Muy al contrario de lo que la mayoría considera, Disney precisó que la riqueza y el éxito no te hacen mejor persona. "Es fundamental recordar que solo eres un miembro de la raza humana, como todos los demás", expresó.



