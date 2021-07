Se lanzan acusaciones mutuas tras su separación. Henry Roper-Curzon, miembro de la familia real británica que estuvo casado con la mexicana, Hanna Jaff, rompió su silencio y dio su versión sobre el fin de la relación. Pues la separación tiene acusaciones de violencia doméstica, discriminación y racismo.

Según una entrevista que el noble dio a Daily Mail, dejó a Jaff debido a que notó un montaje desde que convivieron en México. Hubo un momento en el que dos menores saludaron a Hanna al llegar a México y le agradecieron por haberles enseñado inglés, un encuentro que se notó forzado, indicó.

MÁS INFORMACIÓN | Quién es Hanna Jaff: la mexicana que formó parte de la realeza británica

El primo de las princesas Beatriz y Eugenia reveló que parecía una situación irreal, pues se acercaron dos niños “casualmente” a instantes de haber arribado a México. “Es un poco aleatorio que en una ciudad con millones de personas estas personas estén aquí en el momento exacto en que salimos del auto. Y ella me dijo: ‘Bueno, Henry, tengo muchos admiradores’”, indicó el noble al medio británico.

La expareja se ha lanzando una serie de polémicas declaraciones donde ambos niegan todo lo turbio de su breve matrimonio. Harry ha dicho que fue “completamente engañado” por una supuesta mujer ambiciosa. Expresó al Daily que ante sospechas, pidió asistencia familiar para investigar a Hanna.

“El incidente en México fue tan extraño, le cuestioné: ¿Segura que no les pagaste solo para que aparecieran? Me burlaría de ella por el hecho de que constantemente se promocionaba a sí misma”, dijo el noble inglés. Añadió que su madre comenzó a sospechar de varias cosas que no cuadraban.

Henry Roper Curzon y Hanna Jaff. (Foto: Instagram | @hannajaff)

La versión de Hanna Jaff

Por otra parte, la versión de la filántropa y empresaria mexicana Hanna Jaff acusa actos de discriminación y racismo por parte de la realeza, amenazas de muerte y una persecución mediática que ha sido constante desde su repentina separación con Henry Roper-Curzon hace unas semanas.

Jaff negó cualquier engaño e indicó que puede probar todas las afirmaciones, muchas de las cuales se detallan en su web. Allí, se la describe como una filántropa apasionada cuya Fundación Jaff para la Educación ha donado miles de libros a niños en campos de refugiados y orfanatos de todo el mundo.

Hace una semana Jaff regresó a México después de haber pasado los últimos meses en Londres, donde residió con su esposo, el barón Henry Roper-Curzon. Y es que pocos se imaginaban que lo que parecía un cuento de hadas para la mexicana, terminaría en una guerra de acusaciones tras su separación.

Jaff denunció que la familia de su expareja le dirigió comentarios racistas por su origen. “Empiezan a decir que merecemos morir, o sea, amenazas de muerte, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando. Muy feos todos los comentarios”, dijo en una entrevista con la presentadora mexicana Anette Cuburo.

Hanna Jaff. (Foto: Instagram | @hannajaff)