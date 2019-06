"Hay mamás peores que yo", la indignante excusa de la mujer que golpeó a su hija en venganza contra su ex

Indignante excusa. Carolina Ximena Tapia, la mujer que apareció dando brutales cachetadas y jalones de pelo a su hija de solo 2 años, considera que hay madres "peores" que ella pese a reconocer que agredió al ser que debió proteger. Todo por vengarse de su expareja detenido en prisión.

"Me sentí mal, me bloqueé. Todos cometemos errores y no soy la única, hay mamás que son peores que yo", precisó la atacante tras la difusión del brutal video que conmocionó el vecino país de Chile.

Tapia confirmó además que el maltrato físico y psicológico al que sometía a la pequeña era por venganza contra su expareja en prisión. "Yo me desquité con ella para que a él le doliera", precisó.

Según reportaron los Carabineros de Chile, existe un conflicto de índole sentimental entre la mujer y su expareja pero tal situación no atenuará la acusación contra la mujer, quien deberá enfrentar cargos por violencia intrafamiliar agravados por la sobreexposición de la menor.

"Desde los 17 años que la conozco, ella maltrata a su mamá, al hijo y ahora a la niña", precisó una vecina de la mujer.

La pequeña víctima fue encontrada además con signos de desnutrición y junto a su hermano, también hijo de la agresora, están al cuidado de los abuelos maternos.

El hecho ocurrió en la Rinconada de Maipú, en la zona norte de Santiago de Chile.

