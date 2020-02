Nueva York. [EFE]. Los abogados defensores del productor Harvey Weinstein, declarado culpable de dos delitos sexuales en Nueva York, aseguraron que van a apelar “muchas cuestiones” de su juicio, “desde la selección del jurado hasta el veredicto” alcanzado este lunes tras cinco días de deliberaciones, y sostuvo que “los mejores de EE.UU.” van a trabajar para él.

Weinstein fue condenado de dos de los cinco cargos que se le imputaban: uno de acto sexual criminal en primer grado, que acarrea entre 5 y 25 años de prisión, por practicar sexo oral a la fuerza contra la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y otro de violación en tercer grado, penado con un máximo de 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

La principal letrada del productor de Hollywood caído en desgracia, Donna Rotunno, expresó su “decepción” por el veredicto a las puertas del tribunal, lamentó ver “cómo se llevaban custodiado” a su cliente a unas instalaciones carcelarias con servicio médico y aseguró que “la lucha no se ha acabado”, porque su equipo “va a apelar con toda seguridad” la decisión.

Pese a ser condenado de dos delitos, Weinstein ha sorteado la pena máxima de cadena perpetua que acarreaban dos cargos de agresión sexual “depredadora” relacionados con la supuesta violación de la actriz Annabella Sciorra y los 25 años de un delito de violación en primer grado, de los que ha sido absuelto esta mañana.

Cronología del caso Harvey Weinstein. (AFP).

A ese respecto, otro de sus abogados, Arthur Aidala, indicó que el veredicto era “descorazonador” pero vio positivo “el hecho de que no lo hayan condenado por lo de Annabella Sciorra”, lo que le da “algo de confianza en el sistema” judicial.

“Vamos a ir al juzgado de apelaciones esta semana. Pediremos una fianza mientras espera apelación, y espero que tengamos éxito en ello. De todas formas, vamos a apelar. O sea, va a tener a los mejores y más brillantes (abogados) en EE.UU. trabajando en su apelación”, afirmó.

“Hay muchas cuestiones apelables desde la selección del jurado hasta la hoja del veredicto del jurado. Era muy confuso, teniendo en cuenta la cantidad de testigos relacionadas con malas conductas previas a las que se permitió testificar, y después los testigos que corroboraban las versiones de estas, algo inaudito”, agregó.

Aidala agradeció al juez James Burke que aceptara para su cliente el ingreso de Weinstein en unas instalaciones carcelarias con servicio médico, “que son mucho más diferentes en términos de acomodamiento” que el hospital de la cárcel de Rikers Island, uno de los mayores complejos penales de EE.UU. situado en una isla en Nueva York.

“Tiene 67 años, tenemos su prescripción para el andador, para sus pastillas. Nadie quiere que se le haga daño al señor Weinstein, así que supongo que lo cuidarán bien. Espero que, como parte de esto, informen del profesionalismo del personal del juzgado de Nueva York (...) durante esta locura de juicio. Lo trataron como un caballero”, apostilló.

Respecto al estado emocional de su cliente, Aidala dijo que Weinstein se mantuvo “estoico” al conocer la sentencia: “Estaba muy estoico, como diciendo ‘Ya he hecho esto antes’. No lloró ni se vino abajo, no sollozó. Estaba más en un estado de incredulidad. Dijo: 'Pero soy inocente, cómo puede pasar esto en EE.UU.”.

Por su parte, Donna Rotunno afirmó que “Harvey es muy fuerte, es increíblemente fuerte, y se lo ha tomado como un hombre. Sabe que seguiremos luchando por él y que esto no se ha acabado”.