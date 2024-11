Harris o Trump: la postura editorial entre los principios y los negocios

Bob Woodward y Carl Bernstein, los famosos periodistas que destaparon el escándalo de Watergate para The Washington Post, fueron dos de las voces más contundentes a la hora de criticar al Post por no tomar una posición respecto a las presidenciales de los Estados Unidos; peor aún, cuando estaba listo un borrador del cuerpo de periodistas de apoyo a Kamala Harris.

Jeff Bezos —dueño de Amazon y del diario que se fundó en 1877, el que compró en 250 millones de dólares en 2013— tomó la decisión pensando en sus negocios, sobre todo en uno: la compañía espacial Blue Origin, la cual está en feroz competencia con la empresa de cohetes Space X de Elon Musk, aliado de Trump.

HECHOS E INTERESES

Los veteranos exreporteros del Post dijeron que respetaban la independencia tradicional del diario, pero la determinación de Bezos “ignora la abrumadora evidencia periodística del Post sobre la amenaza que Trump representa para la democracia”.

William Lewis, editor del periódico y director ejecutivo del Post, justificó la decisión al señalar: “Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a ningún candidato presidencial”.

El Post confirmó que al menos 250,000 lectores cancelaron sus suscripciones, lo que representa un 10% de los abonados digitales. El mismo diario pone fin a las especulaciones de las últimas horas y ratifica que el multimillonario Bezos lo quiso así y lo calificó como una decisión de principios: “Los apoyos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección”.

El mismo Bezos ha explicado su determinación. Más de 20 columnistas de opinión del Post discreparon públicamente y tres miembros del consejo editorial renunciaron al cargo.

Bezos lanza un desafío al lector: que encuentre un caso en sus 11 años al frente del Post en el que hayan prevalecido sus intereses sobre el medio. “No ha sucedido”, dice.

Marty Baron, ex editor ejecutivo del Post, fue durísimo: “Esto es cobardía, con la democracia como su víctima. Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar aún más al propietario Bezos (y a otros)”.

Político, un medio especializado estadounidense, tituló así: “La falta de apoyo del Post: un mal momento y un peor mensaje”. El texto es severo: “No hay nada más frustrante que un acto de cobardía presentado como un acto de principios”.

No es el único caso. Los Angeles Times, propiedad de Patrick Soon-Shiong, bloqueó la publicación de apoyo a Harris, a quien respaldó en el pasado: “Al igual que Bezos, Soon-Shiong, cuya fortuna proviene de la industria de productos médicos, altamente regulada, tiene razones no periodísticas para preocuparse por estar en guerra con el Gobierno federal”, cita Político.

The New York Times no ha fijado posición editorial, pero expresó su apoyo a Harris en: “Solo hay una opción patriótica para la presidencia” y dice así: “Es difícil imaginar un candidato menos digno de servir como presidente de Estados Unidos que Donald Trump. Él ha demostrado ser moralmente inadecuado para un cargo que exige a su ocupante poner el bien de la nación por encima del interés propio. Ha demostrado ser temperamentalmente inadecuado para un cargo que requiere precisamente de las cualidades —sabiduría, honestidad, empatía, valentía, moderación, humildad, disciplina— de las que él más carece”.

En esa misma línea, The Economist se manifestó: “Si The Economist tuviera un voto, lo daríamos por Harris” y deja claro que Trump “representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo”.

Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg News, es concluyente: “Estoy listo. Creo que la mayoría de los estadounidenses también lo están. Y por eso espero que los votantes indecisos de todas las tendencias políticas se unan a mí para votar por Kamala Harris como presidenta”.

Político da cuenta de que muchas organizaciones de noticias —como ellos— no toman partido en las cuestiones electorales y reconoce que, si el Post se hubiera sumado a la lista, “habría estado bien” si lo hacía hace seis meses o un año, pero el momento elegido para esto es un desastre: “Una herida autoinfligida en el mejor de los casos, y algo mucho más siniestro en el peor”.

El 28 de octubre, USA Today anunció que no apoyaría a ningún candidato presidencial y se enfocaría en proporcionar a sus lectores información objetiva para que tomen decisiones informadas. Gannet —la empresa matriz de USA Today, que posee más de 200 periódicos en todo el país— también decidió que sus publicaciones no respaldarán a ningún candidato. Así llega Estados Unidos a las elecciones de mañana.

