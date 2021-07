Continúa el escándalo entre México y el Reino Unido. La empresaria y filántropa mexicana Hanna Jaff acusó hace una semana a su aún esposo, el barón inglés Henry Roper-Curzon, de violencia doméstica y racismo. Por su parte, el primo de las princesas Eugenia y Beatriz de York negó los hechos en una entrevista con el diario británico Daily Mail y reveló que gracias a una investigación que hizo, descubrió que Hanna no era tan rica ni tenía tantos títulos académicos como suele asegurar.

La también conferencista mexicana no se guardó nada y contestó a lo dicho por Henry. “Soy bastante transparente. En mi página web y en mis redes sociales está todo el trabajo de mi fundación y de mis estudios”, dijo Jaff al programa Despierta América, quien ostenta títulos varios en Criminología, Psicología y Ciencias Políticas conseguidos en las prestigiosas universidades de Harvard y La Sorbona.

Hanna asegura que la familia de su esposo en Reino Unido no es tan próspera como dicen serlo, y querían que ella los ayudara con su patrimonio a pagar sus deudas. “Eso querían. Yo me empecé a dar cuenta con el tiempo de que todas las personas en esa familia usaban a sus parejas. Me empecé a dar cuenta que la casa esa que presumía tanto él ya no era ella, era de un fideicomiso”, dijo la mexicana.

Henry Roper Curzon y Hanna Jaff. (Foto: Instagram | @hannajaff)

Hanna Jaff habla sobre Meghan de Sussex

Tras su regreso a México y anunciar su ruptura de Henry Roper-Curzon, Hanna Jaff dijo a People en Español que se identifica con Meghan de Sussex por el racismo vivido por la nobleza británica. “Sí le puedo creer a alguien como Meghan que igual le pasó algo así”, dijo sobre la esposa de Enrique de Sussex.

Hanna llegó a contar que estaba siendo víctima de la misma desgracia que vivió la duquesa de Sussex. “Sufrí de violencia doméstica, racismo y extorsión y, cuando salí con la verdad, Henry empezó a amenazarme con demeritar mi palabra y mi persona para que nadie me creyera, lo bueno es que tengo los videos y los audios y eso no miente”, contó en una entrevista exclusiva.