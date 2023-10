La peruana Grace Malay vive desde hace 5 años en Israel y es reservista del ejército de dicho país, pero al contrario de otros compatriotas que esperan ser repatriados, ella aguarda el llamado para unirse a las fuerzas militares.

Grace tiene 23 años y contó que ya realizó el servicio militar obligatorio de dos años y ocho meses. Una vez que cumplió dicha actividad, quedó como reservista del Ejército.

“Uno, al ser combatiente, cuando terminas el servicio militar obligatorio se queda con la responsabilidad mínimo hasta los 40 años de quedarse como reservista. Ahora estoy a la espera, me han dicho que esté lista, pero no me han llamado oficialmente”, narró.

La joven peruana vive en Tel Aviv, a 70 kilómetros de la Franja de Gaza, y su familia está en Lima. Indicó a América Noticias que, al igual que ella, hay otros peruanos que están dispuestos a luchar por Israel.

Desde el inicio de los ataques de Hamás el 7 de octubre, alrededor de 1.200 personas han muerto en Israel, en su mayoría civiles.