Haití: Niños habrían sido víctimas de violación sexual en un orfanato

Tragedia. A través de una carta, diez miembros del Senado estadounidense han pedido al gobierno de Haití, el cierre definitivo de un orfanato en el que varios menores —adoptados por familias estadounidenses— habrían sido abusados sexualmente.



Según indicaron, varios niños del orfanato Foyer Notre Dame de la Nativite, ubicado en las afueras de la capital haitiana, dieron positivo por clamidia, una enfermedad de transmisión sexual , y reportaron haber sido ultrajados.

Ante ello, Eveline Louis-Jacques, la directora del refugio, señaló que los niños habrían heredado la enfermedad de sus madres. Sin embargo, de acuerdo al informe, solo los progenitores de uno de los niños dio positivo.

Louis-Jacques también negó los presuntos abusos. "Estos niños están muy bien tratados”, dijo Louis-Jacques en una entrevista con The Associated Press. "No están en un orfanato, están en mi casa, conmigo”.

El orfanato atiende a 60 menores de edades comprendidas entre uno y 16 años.