Luego de escuchar los disparos comenzó a rezar. Un testigo presencial del mitin de campaña de Donald Trump en Butler, Pensilvania, contó a The Guardian lo que vio durante el ataque al ex presidente.

Según declaró, observó que “había sangre claramente” en el expresidente cuando se escucharon disparos durante el evento del sábado por la tarde.

Blake Marnell, de 59 años, de San Diego, un partidario de Trump, estaba sentado en primera fila en el centro con algunos amigos, viendo hablar al candidato.

“Estaba hablando sobre inmigración. Tenía una diapositiva en la pantalla gigante, el Jumbotron. Lo estaba mirando y luego escuché algunos ruidos”, dijo al tiempo de señalar que “los registré como si vinieran de mi izquierda mientras miraba directamente al presidente”.

Marnell señaló que “no sabía” qué eran los sonidos que, según los informes posteriores, eran disparos, y agregó que “no tenía ningún entrenamiento que me permitiera reconocer los disparos de los petardos de algo así”.

“Tenía la esperanza de que fuera una broma, que fuera una mala broma”, afirmó Marnell, quien aseguró al diario que vio a Trump “básicamente siendo derribado al suelo por el Servicio Secreto”.

“Luego escuché algunos ruidos más, que en ese momento creí que eran disparos, según lo que estaba haciendo el Servicio Secreto. Me agaché y luego, al ver que no había más ruidos, me levanté un poco y traté de prestar atención a lo que estaban haciendo justo detrás del podio”, contó.

Su relato continúa así: “Pude escuchar a los agentes del Servicio Secreto hablando. No escuché ninguna llamada médica. Escuché que empezaron a coordinarse, ‘preparémonos para trasladarlo’, hicieron una cuenta regresiva. Y luego lo sacaron”.

De alguna manera, Marnell se calmó al ver Trump de pie y agitando el puño.

“Pude ver sangre sobre su oreja derecha... No puedo decir de dónde salió. Pudo haberse cortado la oreja cuando lo derribaron. Pudo haberse golpeado en el podio. Pudo ser de un disparo o de un rebote. No tengo idea de dónde estaba”, describió.

“Había sangre claramente. Ni siquiera puedo decir si era su sangre; un agente del Servicio Secreto podría haberse cortado la mano y haberle pasado sangre a la cabeza… Yo era optimista basándome en el hecho de que él se mostraba desafiante, que agitaba el puño, que no se lo llevaban a toda prisa, que le permitían hacerlo mientras estaban a su alrededor protegiéndolo. Fue un momento increíble”, expresó.

Otro testigo contó a CBS News que como médico de urgencias caminó hacia una voz que decía: “Le han disparado”.

El manifestante, que llevaba la camiseta manchada de sangre, reveló que vio a un hombre con una herida de bala en la cabeza que había sido lanzado al vacío y que había quedado “atrapado entre los bancos”. De acuerdo con su versión, al hombre habían intentado practicarle reanimación cardiopulmonar y que en ese momento estaba a punto de ser cargado en un helicóptero médico.

LO QUE DIJERON LOS PERIODISTAS QUE ESTABAN EN EL MITIN

Según informó la cadena de noticias CNN, los reporteros presentes en el mitin en Butler informaron que escucharon “una serie de fuertes explosiones o fuertes golpes” antes de que los agentes corrieran para cubrir a Trump. “Los agentes agarraron a Trump, a quien se vio agitando los puños en el aire”, agregaron.

“Escuchamos un montón de ruidos fuertes. Al principio pensé: ¿son fuegos artificiales? De repente, todos empezaron a gritar”, dijo Alayna Treene de CNN, quien informaba desde la manifestación.

El expresidente se encuentra fuera de peligro, mientras el FBI investiga el ataque. Se desconoce la identidad del tirador.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Donal Trump herido