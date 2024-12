¿Qué países estarán presentes en fraudulenta posesión de mando de Nicolás Maduro?

La supuesta neutralidad y prudencia para referirse al proceso electoral en Venezuela fue solo una pantalla. Al final, Claudia Sheinbaum, jefa de Estado de México, terminó por legitimar la reelección del dictador Nicolás Maduro.

Y el siguiente en la lista sería el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La presidenta mexicana que aseguró que su Gabinete mantendría una postura “imparcial” ante la crisis venezolana confirmó el lunes que un representante de su gobierno acudirá a la investidura de mando del autócrata. Esta es una clara y evidente muestra que avala al chavismo que ha restringido las libertades individuales y busca perpetuarse en el poder de manera fraudulenta.

¿Y PETRO?

El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro tiene previsto asumir un nuevo mandato como presidente de Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aún no ha decidido si participará en la ceremonia de toma de posesión, pero medios de su país presumen que seguirá el ejemplo de su compañera de izquierda de México.

Luis Gilberto Murillo, canciller colombiano, ha sido enfático en su postura sobre la necesidad de dichas actas para legitimar el proceso electoral venezolano y le ha recomendado a Petro que se abstenga de asistir a la posesión.

“El presidente recibió una invitación, él está reflexionando y tomará una decisión y la comunicará en su debido tiempo. Yo no he recibido invitación. Pero lo que hemos dicho claramente es que no hubo actas, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, pues obviamente no hay asistencia”, dijo en entrevista con El Espectador. Así las cosas, Petro sigue "pensando".

