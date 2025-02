Gustavo Petro genera polémica: “La cocaína no es peor que el whisky”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó un accidentado Consejo de Ministros el martes 4 de febrero, en el que miembros del gabinete discutieron públicamente. Todo esto durante la primera sesión televisada de la reunión ministerial.

Uno de los momentos que ha generado mayor polémica fue cuando el presidente Petro comparó la cocaína con el whisky, minimizando los impactos de esta droga altamente adictiva. "La cocaína no es peor que el whisky. Es ilegal solo porque se fabrica en América Latina", dijo. En ese sentido, aseguró que el negocio del narcotráfico se acabaría si se legaliza esta droga.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA?

La afirmación de que "la cocaína no es peor que el whisky" ha generado debate en torno a los efectos comparativos de ambas sustancias. Diversos estudios han evaluado el impacto del alcohol y la cocaína en la salud individual y pública.

Un estudio publicado en The Lancet en 2010 analizó 20 drogas y sus efectos en individuos y la sociedad. Los resultados indicaron que el alcohol es más dañino que la cocaína en términos de daño total, considerando factores como mortalidad, dependencia, impacto en la familia y costos económicos, según la BBC.

Sin embargo, es crucial reconocer que tanto el alcohol como la cocaína conllevan riesgos significativos para la salud. El consumo de alcohol está asociado con enfermedades hepáticas, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Mientras que la cocaína puede provocar trastornos cardiovasculares, neurológicos y psiquiátricos, además de un alto potencial de adicción.

La combinación de alcohol y cocaína es particularmente peligrosa. Esta mezcla produce cocaetileno, una sustancia que potencia los efectos tóxicos de ambas drogas y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y hepáticos.

En resumen, aunque algunos estudios sugieren que el alcohol puede tener un impacto social y de salud más amplio que la cocaína, ambas sustancias son perjudiciales y su consumo debe ser abordado con precaución.

PETRO, PETRO

Otro momento de tensión fue cuando el mandatario reprendió públicamente al ministro de Educación, Daniel Rojas, quien llegó tarde a la reunión.

"Ve, llegó el ministro de Educación, bravo. Ya pasé por Educación, ministro, espero que le digan sus compañeros qué fue lo que dije", señaló Petro.

Manzanas de la discordia

Los principales impases del Consejo de Ministros se dieron debido a la designación de los nuevos integrantes, Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, y Armando Benedetti, jefe de Gabinete. Diversos ministros expresaron públicamente su disconformidad con la presencia de los nuevos funcionarios.

Uno de ellos fue la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien se manifestó en contra de Sarabia.

"Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno. No me parece las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: 'Respéteme, soy la vicepresidenta'. Y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando", señaló.

En otro momento, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, rompió en llanto y cuestionó que Benedetti sea parte del gobierno.

"Aquí las agendas paralelas no son de los ministros progresistas, presidente; aquí, las agendas paralelas son las que nosotros hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. Aquí hemos estado parados en resistencia institucional a las agendas paralelas y a los entrampamientos permanentes", aseguró.

"Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar", enfatizó la ministra.

"Laura está mintiendo"

Un enfrentamiento entre la flamante ministra Laura Sarabia y el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, generó polémica durante la transmisión.

La canciller colombiana le informaba al presidente Petro que, durante la llegada de colombianos deportados de Estados Unidos, no estaban presentes funcionarios del DPS. Sin embargo, el titular de esta institución interrumpió a su colega y la acusó de mentirosa.

“Laura está mintiendo, presidente”, exclamó Bolívar, desmintiendo en directo las declaraciones de la canciller. La confrontación dejó en evidencia fracturas internas y expuso el nivel de tensión que atraviesa el gobierno.

"Presidente, eso no es verdad, tenemos tres funcionarios allá y tengo aquí la foto. Laura está mintiendo, presidente", increpó Bolívar.

"Por favor, está hablando el presidente", se limitó a decir Petro y continuó sin darle importancia al impase.

